أحمد الشيخ: التوقيع لـ سموحة؟ أحترم تعاقدي مع غزل المحلة حتى آخر لحظة

شدد أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة على أن كامل تركيزه مع فريقه حتى الدقيقة الأخيرة له دون النظر للعروض المقدمة له.

وسبق أن أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة الحصول على توقيع الشيخ بدءا من الموسم المقبل.

وقال أحمد الشيخ هداف الدوري عبر أون تايم سبورتس 1: "أركز حاليا مع غزل المحلة، والجماهير شعرت بالحزن مني بسبب ذلك الأمر".

وأضاف "أحترم تعاقدي وموجود مع النادي حتى اللحظة الأخيرة، وسأقدم كل ما لدي للنادي وسأكمل لآخر لحظة سواء رحلت في يناير أو بنهاية الموسم".

وشدد "لم يحدث أي مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك".

وعن التعادل مع المصري قال: "تعبنا من بداية الموسم وفترة الإعداد كانت قصيرة رفقة المدير الفني (بابافاسيليو)، واستطعنا العودة بعد التأخر ونقطة جيدة ضد منافس مثل المصري".

ورفع الشيخ بفضل هدفه في شباك الفريق البورسعيدي لـ 8 أهداف في صدارة ترتيب الدوري المصري.

لم يتغير مركز الفريقين بعد التعادل، فظل الغزل سابعا برصيد 22 نقطة، قبل استضافة الزمالك.

فيما ظل المصري ثامنا برصيد 19 نقطة قبل لقاء فيوتشر المقبل.