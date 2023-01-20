بوماس يفسخ عقد داني ألفيش بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

أعلن نادي بوماس المكسيكي عن فسخ عقد لاعبه البرازيلي داني ألفيش على خلفية اتهامه في قضية اعتداء جنسي.

وصرّح ليوبولدو سيلفا رئيس بوماس في مؤتمر صحفي:

"بناءً على المعلومات الخاصة بالإجراء القانوني المتخذ في حق داني ألفيش واحتسابه في إسبانيا، قررنا إنهاء العقد مع اللاعب اعتبارًا من اليوم".

#ÚltimaHora | Pumas rescinde contrato al jugador Dani Alves, informó Leopoldo Silva, presidente del Club Pumas. #NoticiasMX con @campossuarez | Sigue la señal en vivo por https://t.co/R0rtaHzqZe pic.twitter.com/CMYwYaFGyW — Foro_TV (@Foro_TV) January 20, 2023

وأشار بوماس عبر موقعه الرسمي أن النادي سيتحرك وفقًا للعقد المبرم مع اللاعب على أساس لوائح العمل الداخلية.

وانضم ألفيش مجانًا إلى بوماس الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع برشلونة.

وخاض ألفيش 13 مباراة مع بوماس، لم يسجل خلالها، لكنه صنع 5 أهداف.

ماذا حدث

أصدرت قاضية التحقيق في المحكمة رقم 15 لمدينة برشلونة، قرارا بدخول ألفيش الحبس الاحتياطي، دون وجود كفالة، مما يغلق الباب أمام خروجه ولو مؤقتًا.

جاء ذلك على خلفية اتهام ألفيش في قضية اعتداء جنسي على سيدة يوم 30 ديسمبر الماضي.

واستجابت القاضية لطلب المدعي العام بإيداع ألفيش الحبس الاحتياطي دون كفالة.

وكانت الشرطة الكتالونية قد ألقت القبض على ألفيش صباح اليوم الجمعة بعد أن اتهمته سيدة بالاعتداء عليها في حمام بأحد ملاهي مدينة برشلونة قبل حوالي 3 أسابيع.

واتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

وظهر ألفيش في مباراتين بكأس العالم 2022، مباشرة قبل أن يتورط في قضية الاعتداء الجنسي عقب عودته إلى برشلونة.