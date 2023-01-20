عودة بعد 68 يوما.. بايرن ميونيخ يفرط في نقطتين على أرض لايبزج

تعادل بايرن ميونيخ أمام مضيفه لايبزج بهدفٍ لكل طرف في استاد ريدبول أرينا، بالجولة 16 للدوري الألماني.

تقدّم إيريك ماكسيم تشوبو موتينج لـ بايرن ميونيخ في الشوط الأول، لكن مارسيل هالستنبرج أدرك التعادل لـ لايبزج مع بداية الشوط الثاني.

ليرفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 35 نقطة في صدارة الدوري، بفارق 5 أهداف عن فرايبورج الذي سيحصل على فرصة تقليص الفارق إلى نقطتين عندما يواجه فولفسبورج غدًا السبت.

بينما رفع لايبزج رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، وحافظ على فارق الـ 6 نقاط مع بايرن ميونيخ، لكنه قد يتراجع للمركز الخامس حال فوز أينتراخت فرانكفورت ويونيون برلين على شالكه وهوفنهايم غدًا السبت.

وأكمل بايرن ميونيخ 11 مباراة متتالية دون هزيمة أمام لايبزج الذي فاز مرة وحيدة على زعيم بافاريا تاريخيًا.

عودة

أخيرًا بعد توقف دام 68 يومًا، عادت عجلة الدوري الألماني للدوران.

المسابقة التي توقفت في نوفمبر وأجبرها كأس العالم على غلق أبوابها، لم تعد سريعًا بعد المونديال تزامنًا مع بقية الدوريات، بل طالت إجازتها الشتوية لتتأجل العودة إلى 20 يناير.

ليكون هذا التوقف الشتوي هو الأطول في الدوري الألماني منذ موسم 1996\1997 الذي دام وقتها 69 يومًا.

ظهور أول

تشكيل بايرن ميونيخ عرف غياب ساديو ماني للإصابة، وكذلك القائد مانويل نوير، وبالتالي كان الظهور الأول للسويسري يان سومر في حراسة المرمى بعد أيام من انتدابه قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ.

في المقابل بدأ البرتغالي أندري سيلفا في خط هجوم لايبزج، وعرفت دكة البدلاء حضور عدد كبير من الأسماء اللامعة على غرار تيمو فيرنر، ويوسف بولسن، وديفيد راوم، وكيفن كامبل. مع غياب الفرنسي كريستوفر نكونكو للإصابة.

تهديد سريع

بايرن ميونيخ أذاب الجليد بعد 8 دقائق فقط عندما أطلق لوروا ساني تسديدة يسارية ارتدت من قائم لايبزج.

الضيوف كانوا أفضل وأكثر مبادرة في الشوط الأول، وترجموا سيطرتهم بهدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق تشوبو موتينج.

المهاجم الكاميروني استغل عرضية سيرج جنابري، ليودعها شباك لايبزج رافعًا رصيده إلى 12 هدفًا في مختلف البطولات هذا الموسم.

وبذلك يكون تشوبو موتينج قد حقق أفضل رقم شخصي له في مسيرته، والموسم لا يزال في منتصفه.

وكان تشوبو موتينج قد سجل 11 هدفًا في موسم 2013\2014 رفقة ماينتس، وهو أفضل سجل تهديفي له في مسيرته حتى 20 يناير 2023.

بايرن ميونيخ بدوره أكمل 50 هدفًا بالفعل في الدوري الألماني هذا الموسم خلال 16 جولة فقط، والرقم القياسي مسجل باسمه أيضا لموسم 1976\1977 عندما سجل الفريق 50 هدفا في 15 مباراة بقيادة المدفعجي جيرد مولر.

تراجع

في الشوط الثاني ظهر لايبزج أكثر شراسة منذ لحظة استئناف اللعب.

المكافأة جاءت سريعًا لأصحاب الأرض عندما أدركوا التعادل في الدقيقة 52 برأسية الظهير مارسيل هالستنبرج مستفيدًا من رأسية أخرى لعبها دومينيك سوبوزلاي.

لاعبو بايرن ميونيخ طالبوا بمخالفة لصالحهم، لكن تقنية الفيديو أمرت بتأكيد قرار الحكم الأول، بينما حصل ليون جوريتسكا على بطاقة صفراء للاعتراض.

وبذلك سجل هالستنبرج أول هدف له في الدوري الألماني هذا الموسم، والثاني له في مختلف البطولات.

الجدل التحكيمي تواصل في الدقيقة 66 عندما انطلق سوبوزلاي بالسرعة القصوى من منتصف الملعب، وسقط بعد عرقلة دايوت أوباميكانو، ليشهر الحكم في وجه الفرنسي بطاقة صفراء وسط مطالبات شرسة بطرده لكون آخر مدافع.

ماركو روزه مدرب لايبزج تدخل في الدقيقة 67 وأقحم السريع فيرنر العائد من الإصابة بدلا من إيميل فورسبرج.

في المقابل رد عليه فورًا يوليان ناجيلسمان بإقحام الفرنسي كينجسلي كومان بدلا من جمال موسيالا.

روزه عاد وأقحم الثنائي أمادو هايدارا ولوكاس كلوسترمان بدلا من داني أولمو ومحمد سيماكان في الدقيقة 82.

ليرد عليه ناجيلسمان مجددًا بدخول توماس مولر ثم ماثيس تيل بدلا من جنابري وتشوبو موتينج.