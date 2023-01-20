كرة يد - منافس مصر المحتمل.. منتخب السويد يحسم صراع الصدارة لصالحه

حسم منتخب السويد صراع الصدارة لصالحه في المجموعة الثانية من بطولة العالم لكرة اليد 2023 بالفوز على إيسلندا بنتيجة 35-30.

وأنهى منتخب السويد صاحب الأرض الشوط الأول متفوقا بنتيجة 17-16.

وعزز تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 18-14 محققا الانتصار.

ورفع منتخب السويد رصيده لـ 8 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة قبل لقاء البرتغال صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وبذلك ستكون المواجهة الأخيرة تحصيل حاصل لأصحاب الأرض، فيما يأمل منتخب البرتغال تحقيق نتيجة إيجابية للتأهل في ظل صراعه مع إيسلندا والمجر على بطاقة المركز الثاني.

ويحتل منتخبا إيسلندا والمجر المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط.

وينتظر منتخب السويد صاحب المركز الثاني من المجموعة الرابعة والتي تضم مصر والدنمارك.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة بعدما تعثر منتخب الدنمارك بالتعادل مع كرواتيا أمس الخميس.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 6 نقاط مقابل 5 للدنمارك.

ويلتقي منتخب مصر مع البحرين غدا السبت في الرابعة والنصف عصرا.

ثم يلتقي الدنمارك يوم الإثنين المقبل في التاسعة والنصف مساءً لحسم الصدارة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الدنمارك أو التعادل على الأقل من أجل تصدر الترتيب والابتعاد عن السويد مستضيف البطولة.