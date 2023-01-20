جلوبو سبورتي: بالميراس مهتم بضم ميشايل جناح الهلال السعودي

الجمعة، 20 يناير 2023 - 23:06

كتب : FilGoal

ميشيل لاعب الهلال

أبدى نادي بالميراس البرازيلي اهتماما بضم ميشايل ديلجادو لاعب نادي الهلال السعودي.

وبحسب شبكة "جلوبو" البرازيلية فأن إيقاف الهلال عن إبرام التعاقدات لمدتين هو ما يعيق إتمام الصفقة.

وأبرز نادي جريميو البرازيلي العائد لأضواء الدرجة الأولى اهتماما بضم جناح فلامنجو السابق والبالغ 26 عاما في الفترة الأخيرة.

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ويمكن أن يحل ميشايل أزمة الجناح الأيسر لـ بالميراس في ظل تواجد برينو لوبيز ورافائيل نافارو فقط في كتيبة البرتغالي أبيل فيريرا.

وأشار التقرير أن إتمام التعاقد في يد إدارة الهلال والتي لا تريد التخلي لاعبها في ظل قرار الإيقاف عن القيد.

وأوضح التقرير أن مواطنه ماتيوس بيريرا لاعب الهلال أيضا ليس ضمن خيارات بالميراس في الوقت الحالي في ظل الأخبار المتداولة مؤخرا.

ميشايل خاض الموسم الجاري 13 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات بقميص الزعيم.

ومنذ انتقاله سجل البرازيلي 6 أهداف وصنع 6 في 33 مباراة مع الأزرق.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 ممثلا عن آسيا إذ سيواجه الوداد المغربي بطل دوري أبطال إفريقيا.

ميشايل الهلال بالميراس
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