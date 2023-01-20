كرة سلة - الأهلي دون هزيمة يكبد الاتحاد خسارته الأولى.. والزمالك يخسر من الاتصالات

أنهى الأهلي الدور الأول من دوري سوبر كرة السلة المصري بالفوز على الاتحاد السكندري.

وانتصر الأهلي على زعيم الثغر بنتيجة 77-72، وبذلك لم يخسر الأهلي أي مباراة في الدور الأول، بينما تلقى الاتحاد خسارته الأولى.

وسجل والتر هودج أعلى عدد من النقاط في المباراة برصيد 36 نقطة.

فيما سجل ميدو طه أعلى عدد من النقاط للاتحاد برصيد 21 نقطة.

وخسر الزمالك للمباراة الثالثة أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 75-64.

فوز هو الأول للاتصالات، والذي تحقق في غياب أو جي مايو محترف الأبيض.

وانتصر طلائع الجيش على الجزيرة بنتيجة 69-63.

وفاز سموحة على مصر للتأمين بنتيجة 79-54.

وتبدأ مباريات الدور الثاني مباشرة يوم الإثنين المقبل الموافق 23 يناير.

وتقام منافسات مرحلة المجموعات بمشاركة ثمانية فرق بنظام الذهاب والإياب لترتيب الفرق.

وعقب نهاية مرحلة المجموعات تقام مباريات ربع النهائي بنظام خروج المغلوب إذ يلعب صاحب المركز الأول ضد الثامن ثم يواجه الثاني صاحب المركز السابع بتلك الطريقة.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري السوبر في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن يتم إيقاف مسابقة الدوري في منتصف فبراير استعدادا لخوض منتخب مصر المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.