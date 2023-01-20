مرتضى لـ في الجول: متفائل بتحقيق الفوز على الأهلي.. وطلبت من اللاعبين مصالحة جمهورهم

الجمعة، 20 يناير 2023 - 21:35

كتب : بسام أبو بكر

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تفاؤله بإمكانية الفوز على الأهلي في قمة الدوري المصري، لتكون بداية عودة الانتصارات.

ويلتقي الزمالك والأهلي في ختام الجولة 14 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وقال مرتضى منصور لـ FilGoal.com: "عقدت جلسة مع لاعبي الزمالك أول أمس، وأخبرتهم إنها جلسة الفوز في القمة".

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وأضاف "قلت للاعبين إنكم رجال وأريد منكم مصالحة جماهير الزمالك".

وأكمل "متفائل بتحقيق الفوز، واللاعبون قادرون على مصالحة الجماهير خلال المباراة بالفوز على الأهلي لتكون بداية عودة الانتصارات".

ولم يحقق الزمالك في 2023 الفوز بالدوري المصري، فخسر مباراة ضد أسوان وتعادل مرتين ضد الداخلية والاتحاد.

وودع الأبيض نسخة 2022 من كأس مصر بالخسارة بركلات الترجيح من بيراميدز بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة في الدوري.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 31 نقطة من 13 مباراة.

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