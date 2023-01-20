انتهت في الدوري الألماني - لايبزج (1) (1) بايرن ميونيخ.. تعادل عادل

الجمعة، 20 يناير 2023 - 21:30

كتب : FilGoal

لايبزج - بايرن ميونيخ

يجل بايرن ميونيخ ضيفا على لايبزج في الجولة 16 للدوري الألماني الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هــنـــا

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نهاية المباراة

ق.+93 تسديدة يسارية من توماس مولر تجاور القائم

ق.83 دخول توماس مولر بدلا من جنابري

ق.68 دخول كينجسلي كومان بدلا من جمال موسيالا

ق.67 دخول تيمو فيرنر بدلا من إيميل فورسبرج

ق.66 أوباميكانو يحصل على بطاقة صفراء بعد عرقلة سوبوزلاي المنطلق، ومطالبات بطرده

ق.52 جوووووووول التعادل لـ لايبزج بواسطة هالستنبرج ومطالبات بمخالفة للصالح بايرن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.37 جوووووول بايرن ميونيخ يسجل الهدف الأول بواسطة إيريك ماكسيم تشوبو موتينج

ق.30 جوريتسكا يهز الشباك برأسية لكن راية الحكم المساعد تعلن عن تسلل سابق في الهجمة

ق.8 تسديدة لوروا ساني ترتد من قائم لايبزج

انطلاق المباراة

لايبزج الدوري الألماني بايرن ميونيخ
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