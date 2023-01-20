بكماشة "الأتزوري" وصناعة عمر صلاح.. سموحة يحقق انتصارا ثانيا على التوالي أمام كليوباترا

فاز سموحة على مضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في استاد القاهرة الدولي بالجولة 14 للدوري المصري.

وسجّل محمد عصام وبنجامين بواتنج ثنائية سموحة في مباراة عصيبة.

ليرفع سموحة رصيده إلى 16 نقطة في المركز 11 بعد أن حقق انتصاره الثالث.

بينما تجمّد رصيد كليوباترا عند 16 نقطة، لكنه يتواجد في المركز العاشر بفارق الأهداف عن سموحة.

وحقق سموحة فوزين متتاليين في الدوري لأول مرة هذا الموسم، بعد أن تغلب على طلائع الجيش في الجولة الماضية.

وتعرّف أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا لأول هزيمة في مسيرته أمام سموحة -فريقه السابق-، بعد أن فاز عليه في 4 مرات سابقةن وتعادل في مناسبة.

بينما حقق طارق العشري المدير الفني لـ سموحة فوزه الخامس على أحمد سامي، مقابل هزيمة وتعادل.

ولعب سموحة المباراة بأسلوب دفاعي بحت عرف تراجع كل أفراده تقريبًا داخل منطقة جزاء الفريق أغلب فترات اللقاء، ليحقق الانتصار على الطريقة الإيطالية مرتديًا الزي الأزرق "الأتزوري".

إيبوكا رغم الأنباء

تزامنًا مع ارتفاع حدة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية رحيله، واصل جون إيبوكا الظهور بشكلٍ أساسي في هجوم سيراميكا كليوباترا.

أحمد سامي دفع بقوته الهجومية الضاربة، فأقحم أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم وميدو جابر رفقة إيبوكا.

كما واصل سامي التعويل على عامر عامر في حراسة المرمى على حساب محمد بسام.

ظهور آخر غير اعتيادي في حراسة المرمى حدث في تشكيل سموحة، وهو مشاركة عمر صلاح على حساب الهاني سليمان المصاب.

بداية كرباجية

الانطلاقة كانت نارية، بل كادت أن تشهد هدفًا خارقًا بواسطة حسام حسن الذي أطلق تسديدة كرباجية من مسافة بعيدة تصدى لها عامر ببراعة بعد مرور 3 دقائق من عمر المباراة.

الرد جاء سريعًا بعد 3 دقائق، فأرسل ميدو جابر عرضية من الجهة اليمنى قابلها ريان برأسية ممتازة، قابلها عمر صلاح بتصدٍ غير عادي منع اهتزاز شباكه مبكرًا.

الدور جاء على محمد إبراهيم في الدقيقة العاشرة عندما انطلق من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة يمينية صاروخية علت العارضة.

سموحة المنكمشف دفاعيًا حاول التهديد في الدقيقة 33 بواسطة مكرونة الذي أطلق تسديدة عرضية لم تجد من يقابلها.

الحارس يصنع

هجمة مكرونة كانت بمثابة الإنذار، لأن التنفيذ حل في الدقيقة 38 بواسطة محمد عصام الذي تقدّم بالهدف الأول لـ سموحة بضربة رأسية بعد كرة طولية نفذها حارس مرماه عمر صلاح ودافع عنها حسام حسن ليتيح لزميله عصام تسجيلها.

ويعد ذلك الهدف هو الأول في مسيرة محمد عصام بالدوري المصري الممتاز.

حصار

الشوط الثاني كان في اتجاه واحد، ففرض كليوباترا حصارًا هائلًا على سموحة الذي دافع باستماتة عن مرماه.

إيبوكا حاول التسجيل من ركلة حرة مباشرة بعيدة المدى في الدقيقة 47، لكن تسديدته القوية جاورت القائم.

أصحاب الأرض اقتربوا بشدة في الدقيقة 48 بعد عرضية إبراهيم نحو ريان، لكن تدخُل محمود شبانة الحاسم في آخر لحظة منع هدفًا مؤكدًا.

ريان لم يتوقف، فعاد وهدد في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية لمسها عمر صلاح ببراعة، لكن الحكم أعلن عن ركلة مرمى.

الوضع اشتعل في الدقيقة 60 عندما دخل ريان وطارق العشري في مناوشات على خط الملعب.

مشاركة إيبوكا في المباراة انتهت بحلول الدقيقة 77، ليعوضه صلاح محسن في هجوم سيراميكا.

بعدها ظهر محمد عنتر لأول مرة بقميص سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84 ودخل بدلا من ميدو جابر.

رصاصة الرحمة

بعد شوط كامل دون هجمات، استطاع سموحة أخيرًا مباغتة كليوباترا بهجمة مرتدة بدأها عمر صلاح بتمريرة طولية لمست رأس رجب نبيل بعد تدخل مع حسام حسن، لتستقر أمام البديل بنجامين بواتنج الذي أودعها في شباك عامر مطلقا رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ليرفع المهاجم الغاني رصيده إلى هدفين في الموسم الحالي، ويسجل لأول مرة منذ أن هز شباك أسوان يوم 8 ديسمبر الماضي في مباراة الجولة السادسة.