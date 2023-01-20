راسينج يتوج بلقب كأس السوبر الأرجنتيني الدولي على حساب بوكا جونيورز في أبو ظبي

توج راسينج كلوب بلقب كأس السوبر الأرجنتيني الدولي على حساب بوكا جونيورز في نسختها الأولى والتي أقيمت في الإمارات.

واستضاف ملعب هزاع بن زايد في ولاية أبو ظبي المباراة التي انتهت بفوز راسينج القاتل بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع.

وتواجه بوكا جونيورز بطل الدوري الأرجنتيني 2022 مع راسينج كلوب بطل كأس الأبطال الأرجنتيني 2022 (مسابقة تقام بين بطلي الدوري وكأس الرابطة).

بوكا جونيورز تقدم أولا عن طريق لاعبه فاكوندو رونكاليا في الدقيقة 17 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق يوهان كابرونيرو هدف التعادل لـ راسينج بعد انفراد بالحارس.

وفي الشوط الثاني سجل جونزالو بيوفي هدفا من علامة الجزاء في الدقيقة +98، عقب ركلة جزاء احتسبت أثارت جدلا بين لاعبي الفريقين داخل أرض الملعب.

وعقب العودة لتقنية الفيديو احتسب الحكم فيرناندو راباليني ركلة الجزاء التي حُسمت بها نتيجة المباراة.

بوكا جونيورز 1-2 راسينغ السوبر الأرجنتيني شاهد أهداف المباراة#بوكا_جونيورز_راسينغ #كأس_السوبر_الأرجنتيني pic.twitter.com/dxgeRn5Qty — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 20, 2023

2 كأس سوبر!!

في أكتوبر 2022 أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي استضافة كأس السوبر الأرجنتيني لمدة 4 سنوات حتى 2026.

ويحصد الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها مليون دولار.

حينها كان من المقرر أن يلتقي بوكا جونيورز بطل الدوري مع باتروناتو بطل الكأس.

وبطولة كأس السوبر الأرجنتيني تقام منذ عام 2012 ولم تُلعب آخر نسختين 2020 و2021 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي 29 ديسمبر من نفس العام، أعلن الاتحاد الأرجنتيني إقامة كأس السوبر الأرجنتيني الدولي، لتكون موازية لكأس السوبر الأرجنتيني المحلي.

مباريات كأس السوبر الدولي ستقام في الإمارات وتجمع بين بطلي الدوري الأرجنتيني وكأس الأبطال، لتكون مباراة اليوم هي النسخة الأولى من البطولة الجديدة.

فيما ستقام مباراة كأس السوبر (الاعتيادية) في الأرجنتين بين بطل الدوري والكأس.

ولم تتحدد بعد مواجهة كأس السوبر المحلي بين بوكا جونيورز وباتروناتو.

لقب جديد لـ جاجو

يقود الأرجنتيني فيرناندو جاجو (36 عاما) ونجح في التتويج بلقبي كأس الأبطال وكأس السوبر الدولي الأرجنتيني وكلاهما على حساب بوكا جونيورز فريقه السابق.

لقب هو التاسع والثلاثين في تاريخ راسينج كلوب كرابع أكثر فريق تتويجا بين الخمسة الكبار في الأرجنتين (بوكا 73 – ريفر بليت 69 – إنديبندينتي 45 – راسينج 39 – سان لورينزو 22).