ديباي: أنا مقاتل مثل كوستا.. ولن أسجل أكثر من أسطورة أتليتكو مدريد

أبدى ممفيس ديباي سعادته بالانضمام إلى أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من برشلونة.

وقدّم أتليتكو مدريد لاعبه الجديد الذي تدرب بالفعل بقميص الروخيبلانكوس قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة أمس الخميس.

وصرّح ديباي: "أشكر رئيس النادي، كل شيء حدث بسرعة واستطعت التدرب مع زملائي على الفور. جمعني حديث جيد مع المدرب وأنا سعيد وآمل في إظهار ما أنا قادر على فعله".

وأضاف المهاجم الهولندي: "لعبت أمام أتليتكو مدريد العام الماضي، وقد انبهرت بالملعب والحدة التي يلعبون بها، يمتلكون روح المقاتل. كانت مباراة سيئة علينا وخسرنا".

وأكمل: "أتليتكو مدريد نادٍ كبير ويمتلك تاريخًا مذهلًا، ويمتلك كذلك لاعبين مميزين، سمعت عنهم الكثير من الأمور الرائعة، وقد شعرت برغبة الإدارة في استقدامي، ذلك كان حاسمًا في قراري".

وكشف: "تحدثت مع سيميوني قليلًا عما أشعر، أمس كان يومًا طويلًا بسبب الإجراءات الورقية".

وتابع: "سيميوني طلب مني أن أشعر وكأني في منزلي وأن أتأقلم مع الفريق في أسرع وقتٍ ممكن. يُعرف عنه شغفه تجاه النادي، ويريدني أن أكون جاهزًا في وقتٍ قصير".

وأردف: "أعتقد أنه يعرفني جيدا منذ فترتي في ليون وبرشلونة، كان معجبا بي عندما كنت في ليون، وهذا سيكون تحديا بالنسبة لي".

وعلق ديباي عن مقارنته بـ دييجو كوستا نجم أتليتكو السابق: "لا أعرف، كوستا لاعب كبير وحقق نجاحات كبيرة، أعتقد أننا لاعبان مختلفان".

واعترف: "لا أحب المقارنات مع لاعبين آخرين، لأن كل لاعب لديه الحق في أن يكون ما هو عليه. لكن يعجبني أن كوستا تمتع بروح مقاتل، وهذا يجعلها مقارنة جيدة".

وعن مساهمته الدفاعية المنتظرة مع أتليتكو: "نعم بكل تأكيد، دائمًا ما أرى الإحصائيات بعد المباريات وأراقب مسافات الركض التي قطعتها. أعمل لأجل الفريق وهذا لن يكون مشكلة، سأتقلم مع النظام الجديد في اللعب، لا أرى مشكلة".

أكثر ما فاجأه

وكشف: "تحدثت مع جريزمان وقد أخبرني بالكثير من الأمور المميزة عن الفريق، عن الذين يعملون هنا، وبالتالي لم أفاجأ عند وصولي، كان الأمر تمامًا مثلما انتظرته. اللاعبون رحبوا بي بأذرع مفتوحة، كان ذلك استقبالًا جميلًا".

وطُلب من ديباي أن يحدد عدد أهداف سيسجله مع أتليتكو، فأجاب ضاحكًا: "بالتأكيد لن أسجل أهدافًا أكثر من مانولو (أسطورة أتليتكو). لا أريد قول رقم، رغم أنني أمتلك رقمًا في رأسي بالفعل. الأهم أن يستفيد الفريق بهذه الأهداف".

وشدد: "أحب أيضًا إعطاء التمريرات الحاسمة. يُنتظر مني تسجيل الأهداف، لكن يجب أن نخلق الفرص كذلك".

وأتم بخصوص مركزه المفضل: "لعبت في مراكز عديدة، بما في ذلك خط الوسط. أحب أن أكون حرًا في العمق لألمس الكرة أكثر وأخلق المساحات والفرص. أحتاج أولا أن أتأقلم مع الفريق وما يريده المدرب، وقتها سيظهر جانبي الإبداعي".

ديباي (28 عامًا) انضم إلى أتليتكو مقابل 3 ملايين يورو قادمًا من برشلونة.

وبدأ ديباي مسيرته في أيندهوفن، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2015، ومنه تحوّل إلى ليون في 2017، قبل أن يبدأ مسيرته في الملاعب الإسبانية بصيف 2021.

ويمتلك ديباي 86 مباراة دولية مع هولندا، سجل خلالها 43 هدفا، وشارك في كل مبارايت بلاده بكأس العالم 2022.