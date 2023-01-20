في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي.. وكيف يفكر كولر في حل أزمة الغيابات أمام الزمالك

الجمعة، 20 يناير 2023 - 20:02

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

بدأ الجهاز الفني لـ الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وضع الاحتمالات المختلفة لحل أزمة الغيابات قبل لقاء القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي والزمالك غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة في ختام مباريات الجولة 14 من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي برونو سافيو ومحمد عبد المنعم تتضاءل فرصته في اللحاق بالقمة بعد المشاركة في جزء قصير من التدريبات.

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وخضع الثلاثي: عمرو السولية وحمدي فتحي وياسر إبراهيم لجلسات علاج طبيعي.

وعقد كولر محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، ثم أجرى جلسة قصيرة في الملعب للتأكيد على أهمية التركيز الشديد والتعامل مع المباراة بمنتهى الحذر والجدية.

كيف يفكر كولر؟

في ظل الغيابات المتعددة والشكوك فحسبما علم FilGoal.com فإن هناك احتمالية لمشاركة محمد هاني في مركز قلب الدفاع إلى جوار رامي ربيعة.

وهو ما يعني مشاركة خالد عبد الفتاح الوافد الجديد في مركز الظهير الأيمن في ظل إصابتي كريم فؤاد وأكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي.

ويدرس أيضا الجهاز الفني الدفع بـ محمد فخري في وسط الملعب إلى جوار أليو ديانج.

وتبرز أيضا إمكانية مشاركة أحمد نبيل "كوكا" أو مروان عطية في الوسط.

إصابات الأهلي

عانى برونو سافيو من ألم في الركبة تسبب في غيابه عن لقاء سموحة الأخير.

وعانى عمرو السولية من ألم في عضلة السمانة غاب بسبب عن اللقاء الأخير خوفا من تفاقم الإصابة.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة أمام سموحة في الكاحل.

وخاض عبد المنعم تدريبات تأهيلية مؤخرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

فيما عانى ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المصري.

ويغيب محمود متولي بسبب تراكم البطاقات الصفراء لحصوله على إنذار أمام المصري في المباراة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 31 نقطة.

فيما يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة،

الأهلي مران الأهلي في القمة الدوري المصري الزمالك
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