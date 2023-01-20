للمرة الثانية.. حسين السيد رجل مباراة المصري وغزل المحلة

حصد حسين السيد جائزة رجل مباراة المصري وغزل المحلة لحساب الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين في مباراة أقيمت على استاد برج العرب.

وفاز الظهير الأيسر بالجائزة للمرة الثانية الموسم الجاري بعدما حصدها من قبل في الجولة الثانية ضد بيراميدز.

وبات اللاعب العاشر من الفريق البورسعيدي الذي يحصد الجائزة الموسم الجاري.

فماذا قدم حسين السيد ضد غزل المحلة؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 58

تسديدات: 1

تمريرات صحيحة: 29 من 33

دقة تمرير: 88%

صناعة فرص محققة: 2

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 5

فوز بصراعات هوائية: 3 من 5

الحصول على أخطاء: 3























































































































تقدم المصري عن طريق محمد عبد اللطيف "جريندو" وتعادل الغزل بركلة جزاء نفذها أحمد الشيخ.

تعادل هو الثالث على التوالي بين الفريقين بعدما انتهت مواجهتي الموسم الماضي بنفس النتيجة أيضا.

ولا يعرف حسام حسن الخسارة ضد غزل المحلة أو عبد الباقي جمال المدير الفني لزعيم الفلاحين.

أمام غزل المحلة فاز العميد بـ 4 مباريات وتعادل في 5.

وضد عبد الباقي جمال، حسم التعادل المواجهة للمرة الثانية، بعد تعادل سلبي الموسم قبل الماضي جمع الاتحاد ووادي دجلة.

لم يتغير مركز الفريقين بعد التعادل، فظل الغزل سابعا برصيد 22 نقطة، قبل استضافة الزمالك.

فيما ظل المصري ثامنا برصيد 19 نقطة قبل لقاء فيوتشر المقبل.