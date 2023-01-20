بعد 4 هزائم.. استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني

الجمعة، 20 يناير 2023 - 19:46

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح

أعلن نصر عبد العزيز رئيس نادي إيسترن كومباني، عن رحيل محمد صلاح المدير الفني للفريق.

وصرّح عبد العزيز لـ FilGoal.com: "محمد صلاح تقدّم باستقالته، وقد قبلنا الاستقالة نظرا للنتائج المتواضعة وموقف الفريق في جدول التدريب".

وكشف: "خلال ساعات سنعلن عن اسم المدير الفني الجديد، وعلى الأرجح أنه سيكون من أبناء النادي".

وقاد صلاح الفريق في 6 مباريات، خسر 4 منها، وفاز في واحدة وتعادل في أخرى.

وبدأ إيسترن كومباني الموسم مع هشام زكريا، وفاز مرتين وتعادل 3 مرات وخسر في 4، ليعوضه محمد صلاح.

ويحتل إيسترن كومباني حاليا المركز 14 في الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وهبط إيسترن كومباني من الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

وسبق لـ صلاح تدريب السكة الحديد في المواسم الحالي، كما قاد العديد من الأندية طوال مسيرته على غرار بلدية المحلة، والقناة، وطنطا، والنجوم، والترسانة، ومنتخب السويس، ونادي مصر، وفاركو، وحرس الحدود، والمنصورة، والاتحاد، والمصري، وغزل المحلة.

لاعب الزمالك السابق تواجد أيضًا لفترات مختلفة في الجهاز الفني للفريق الأول، ووصل لقيادة الفريق بشكل مؤقت.

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