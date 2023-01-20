حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي

الجمعة، 20 يناير 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

داني ألفيش

بات داني ألفيش لاعب منتخب البرازيل، ملزما بدخول السجن تنفيذا لقرار الحبس الاحتياطي.

داني ألفيش

النادي : بوماس أونام

وأصدرت قاضية التحقيق في المحكمة رقم 15 لمدينة برشلونة، قرارا بدخول ألفيش الحبس الاحتياطي، دون وجود كفالة، مما يغلق الباب أمام خروجه ولو مؤقتًا.

جاء ذلك على خلفية اتهام ألفيش في قضية اعتداء جنسي على سيدة يوم 30 ديسمبر الماضي.

أخبار متعلقة:
سبورت: القبض على داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي مؤتمر تيتي: السرعة ليست من متطلبات ألفيش.. والهجوم ليس بالأسماء مؤتمر ألفيش: ارتداء قميص البرازيل شرف ولو كانت مباراة ودية ألفيش ينتقد مبابي: عليه أن يدرك أن شركائه في هجوم سان جيرمان أكثر تميزا منه

واستجابت القاضية لطلب المدعي العام بإيداع ألفيش الحبس الاحتياطي دون كفالة.

وكانت الشرطة الكتالونية قد ألقت القبض على ألفيش صباح اليوم الجمعة بعد أن اتهمته سيدة بالاعتداء عليها في حمام بأحد ملاهي مدينة برشلونة قبل حوالي 3 أسابيع.

واتهمت السيدة لاعب برشلونة السابق بلمسها بشكل غير لائق دونا عن إرادتها في تلك الليلة بالملهى الليلي.

ألفيش (39 عامًا) يلعب حاليًا في صفوف بوماس المكسيكي منذ انضمامه إليه الصيف الماضي.

وسبق لـ ألفيش تمثيل أندية باهيا وإشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وساوباولو.

ويمتلك ألفيش 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، سجل خلالها 8 أهداف وفاز معه بكوبا أمريكا مرتين، وبكأس القارات مرتين.

وظهر ألفيش في مباراتين بكأس العالم 2022، مباشرة قبل أن يتورط في قضية الاعتداء الجنسي عقب عودته إلى برشلونة.

داني ألفيش
نرشح لكم
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما بيلد: تين هاج اجتمع بـ ماركو رويس.. قائد دورتموند قد ينضم إلى مانشستر يونايتد لاجازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يرغب في ضم ماريانو لا ريبوبليكا: طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس.. وإيقافات طويلة الأمد لمجلس الإدارة السابق قرعة كأس الملك - دربي مدريد.. وبرشلونة يواجه سوسيداد سبورت: القبض على داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي أنشيلوتي يكشف ما قاله لـ رودريجو "الغاضب" عقب استبداله اتهمه تشافي بالرشوة وتورط بالخطأ في قضية دعارة ومخدرات.. من هو حكم الزمالك ضد الأهلي
أخر الأخبار
حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة 31 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي 41 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (1) سموحة.. جوووول الحارس يصنع 46 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة ساعة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية ساعة | الدرجة الثانية
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار