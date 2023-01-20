ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة

حسم التعادل بنتيجة 1-1 للمرة الثالثة على التوالي نتيجة لقاء المصري وغزل المحلة في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

تقدم المصري عن طريق محمد عبد اللطيف "جريندو" وتعادل الغزل بركلة جزاء نفذها أحمد الشيخ.

تعادل هو الثالث على التوالي بين الفريقين بعدما انتهت مواجهتي الموسم الماضي بنفس النتيجة أيضا.

ولا يعرف حسام حسن الخسارة ضد غزل المحلة أو عبد الباقي جمال المدير الفني لزعيم الفلاحين.

أمام غزل المحلة فاز العميد بـ 4 مباريات وتعادل في 5.

وضد عبد الباقي جمال، حسم التعادل المواجهة للمرة الثانية، بعد تعادل سلبي الموسم قبل الماضي جمع الاتحاد ووادي دجلة.

لم يتغير مركز الفريقين بعد التعادل، فظل الغزل سابعا برصيد 22 نقطة، قبل استضافة الزمالك.

فيما ظل المصري ثامنا برصيد 19 نقطة قبل لقاء فيوتشر المقبل.

لاعبو المصري دخلوا إلى ملعب برج العرب بقمصان عليها صورة " تامر زايد" أحد مشجعي الفريق الذي توفي الأسبوع الماضي🙏 📸محمد يحيى pic.twitter.com/IQs2pyblZd — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2023

التشكيل

بدأ رجب عمران الوافد الجديد لصفوف المصري في التشكيل الأساسي خلال مواجهة غزل المحلة في الجولة 14 من الدوري المصري.

وعاد كريم العراقي للتشكيل الأساسي للمصري بعد غياب 3 مباريات.

في المقابل يقود عبده يحيى هجوم غزل المحلة ويجاوره كريم مصطفى وجابريل أوروك.

وصف المباراة

بدأ المصري اللقاء بقوة بحثا عن هدف تقدم مبكر وكاد محمد "جريندو" أن يسجل في الدقيقة الرابعة لكن كرته لم تسكن الشباك.

في الدقيقة 25 جاءت أخطر فرص الفريق البورسعيدي، مروان حمدي استغل خطأ الحارس في التمرير وانفرد وراوغ عمرو شعبان لكن تسديده وجدت تدخلا في الوقت المناسب من معاذ الحناوي.

وبعد 3 دقائق سدد جابريل أوروك ركلة حرة مباشرة أبعدها جاد ببراعة لركنية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سدد أوروك من جديد كرة مباغتة من على حدود منطقة الجزاء أبعدها جاد لركنية جديدة لم تسفر عن أي جديد لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

لقطات من الشوط الأول للمباراة المصري وغزل المحلة في الدوري 📷 محمد بيومي pic.twitter.com/3qJcGrXgKW — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2023

في الشوط الثاني لم ننتظر كثير ا حتى تهتز الشباك.

مروان حمدي استقبل كرة طولية متقنة من الجزائري عبد الرحيم دغموم وسدد بكل قوة على المرمى وتصدى لها عمرو شعبان لكن انقضاض جريندو بكل قوة أسكن الكرة في الشباك معلنا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 49.

هدف يحمل رقم 20 لـ جريندو مع المصري في جميع المسابقات سجلها خلال 144 مباراة.

مسلسل جاد وأوروك تواصل في الشوط الثاني، في الدقيقة 54 سدد الأخير وتصدى الأول ببراعة.

في الدقيقة 64 أجرى عبد الباقي جمال تغييرين بمشاركة أحمد الشيخ وإبراهيما كونيه بدلا من محمود علاء وعبده يحيى.

وبعد 3 دقائق ردت العارضة تسديدة قوية من الشيخ من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74 سدد محمود عبد الرازق "بازوكا" بكل قوة من داخل الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء لكن مرت أعلى العارضة.

بعد دقيقتين عاد محمد الصباحي لمراجعة تقنية الفيديو لوجود مطالبات من لاعبي الغزل لاحتساب ركلة جزاء بداعي وجود شد من مدافع المصري لمهاجم زعيم الفلاحين.

اعتراضات حسام حسن خلال لقاء المصري وغزل المحلة في الدوري 📸محمد بيومي pic.twitter.com/RqS0nYVqWS — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2023

الصباحي احتسب ركلة جزاء انبرى لها أحمد الشيخ وهز بها شباك محمود جاد في الدقيقة 78 مسجلا التعادل.

ووصل الشيخ للهدف الثامن له في ترتيب هدافي الدوري المصري موسعا الفارق مع الثلاثي: أحمد سيد "زيزو" ورفيق كابو وكريستوفاو مابولولو لـ 3 أهداف.

هدف أحمد الشيخ من ركلة جزاء في مرمى المصري واحتفال لاعبي غزل المحلة 📸 محمد بيومي pic.twitter.com/MdYzNejk63 — FilGoal (@FilGoal) January 20, 2023

الدقائق التالية ورغم احتساب 8 دقائق وقت بدلا من الضائع انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.