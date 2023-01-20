قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق للقاء الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي غدا السبت ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة غياب الثلاثي: أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإبراهيما نداي.

وحسبما علم FilGoal.com يواصل ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة أداء تدريبات منفردة وتنفيذ البرنامج الموضوع من جانب الجهاز الفني.

فيما الجناح السنغالي يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية بعد شفائه من الإصابة.

ويرفض الجهاز الفني الدفع به بالمباريات قبل اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – إمام عاشور – سيد عبد الله – سيف جعفر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.