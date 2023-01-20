قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي

الجمعة، 20 يناير 2023 - 19:01

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك قائمة الفريق للقاء الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي غدا السبت ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة غياب الثلاثي: أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإبراهيما نداي.

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أهلي طرابلس جدد مفاوضات إيبوكا.. وننتظر موقف الزمالك خبر في الجول – فتوح وعبد الله جمعة خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي في الجول يكشف موقف نداي من مباراة الزمالك والأهلي

وحسبما علم FilGoal.com يواصل ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة أداء تدريبات منفردة وتنفيذ البرنامج الموضوع من جانب الجهاز الفني.

فيما الجناح السنغالي يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية بعد شفائه من الإصابة.

ويرفض الجهاز الفني الدفع به بالمباريات قبل اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – إمام عاشور – سيد عبد الله – سيف جعفر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سامسون أكينيولا – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

الزمالك في الدوري الدوري المصري قائمة الزمالك الأهلي في القمة
نرشح لكم
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين انتهت الدوري - المصري (1) (1) غزل المحلة.. تعادل مكرر التشكيل - عودة العراقي في دفاع المصري.. وعبده يحيى يقود هجوم المحلة خبر في الجول – فتوح وعبد الله جمعة خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي في الجول يكشف موقف نداي من مباراة الزمالك والأهلي
أخر الأخبار
حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة 13 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي 23 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد 29 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة 46 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية ساعة | الدرجة الثانية
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار