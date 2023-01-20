التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة

الجمعة، 20 يناير 2023 - 18:38

كتب : FilGoal

جون إيبوكا

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الجولة 14 للدوري المصري.

ويواصل سامي التعويل على جون إيبوكا في خط الهجوم رغم ما يتردد حول اقتراب رحيله.

كما يعول على عامر عامر في حراسة المرمى على حساب محمد بسام.

في المقابل يبدأ عمر صلاح في حراسة مرمى سموحة لتعويض الهاني سليمان المصاب.

ويعتمد طارق العشري على حسام حسن بجوار مكرونة في هجوم الفريق السكندري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر محمد عامر

الدفاع: محمد متولي - أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري

الوسط: عمرو قلاوة - محمد عادل - محمد إبراهيم

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر

دكة البدلاء: محمد بسام - محمد محسن - محمد ناصف - عبد الرحمن رمضان - أحمد السيد - محمد توني - سيف تقا - عبد الرحمن حسن - صلاح محسن

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شبانة - أحمد عبد الرسول - أحمد شوشة

الوسط: طارق علاء - أحمد جمال - دوكو دودو - محمد عصام - أحمد عبد العزيز

الهجوم: حسام حسن - محمد سعيد "مكرونة"

دكة البدلاء: أحمد السعدني - محمد نادي - شريف رضا - محمود عبد الحليم "حليمو" - بنجامين بوانتج - زياد طارق - حسين فيصل - ممدوح عبد ربه - الصباحي عماد

الدوري المصري
نرشح لكم
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين انتهت الدوري - المصري (1) (1) غزل المحلة.. تعادل مكرر التشكيل - عودة العراقي في دفاع المصري.. وعبده يحيى يقود هجوم المحلة خبر في الجول – فتوح وعبد الله جمعة خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي في الجول يكشف موقف نداي من مباراة الزمالك والأهلي
أخر الأخبار
حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة 14 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد 29 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة 46 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية ساعة | الدرجة الثانية
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار