التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في الجولة 14 للدوري المصري.

ويواصل سامي التعويل على جون إيبوكا في خط الهجوم رغم ما يتردد حول اقتراب رحيله.

كما يعول على عامر عامر في حراسة المرمى على حساب محمد بسام.

في المقابل يبدأ عمر صلاح في حراسة مرمى سموحة لتعويض الهاني سليمان المصاب.

ويعتمد طارق العشري على حسام حسن بجوار مكرونة في هجوم الفريق السكندري.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: عامر محمد عامر

الدفاع: محمد متولي - أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري

الوسط: عمرو قلاوة - محمد عادل - محمد إبراهيم

الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا - ميدو جابر

دكة البدلاء: محمد بسام - محمد محسن - محمد ناصف - عبد الرحمن رمضان - أحمد السيد - محمد توني - سيف تقا - عبد الرحمن حسن - صلاح محسن

تشكيل سموحة:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شبانة - أحمد عبد الرسول - أحمد شوشة

الوسط: طارق علاء - أحمد جمال - دوكو دودو - محمد عصام - أحمد عبد العزيز

الهجوم: حسام حسن - محمد سعيد "مكرونة"

دكة البدلاء: أحمد السعدني - محمد نادي - شريف رضا - محمود عبد الحليم "حليمو" - بنجامين بوانتج - زياد طارق - حسين فيصل - ممدوح عبد ربه - الصباحي عماد