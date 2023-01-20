الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول

بحثا عن حلم الصعود.. السكة الحديد يضم بهاء مجدي

الراحل رقم 40 في الدرجة الثانية.. هاني العقبي يستقيل من تدريب العبور

الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة بحري

الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة القاهرة

الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة الصعيد

بعد 4 هزائم.. استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني

الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية

الدرجة الثانية – متصدر مجموعة الصعيد يتعاقد مع لاعب غزل المحلة