الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول
الجمعة، 20 يناير 2023 - 18:11
كتب : رضا السنباطي
استعاد القناة صدارة ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصرية بالفوز في ظل مزاحمة ثنائية من السكة الحديد وزد.
وحافظ القناة على الصدارة برصيد 34 نقطة حققها من 11 انتصار وتعادل و3 هزائم.
ويبتعد القناة عن أبرز منافسيه السكة الحديد وزد بفارق نقطتين.
ويتفوق السكة الحديد على حساب زد بفارق الأهداف بعدما انتهت مواجهة الفريقين الأخيرة لحساب الجولة 15 بالتعادل السلبي.
ويتذيل الإعلاميين الترتيب بعدما تعرض لـ 10 هزائم وتوقف رصيده عند 9 نقاط من 15 مباراة.
تعرف على نتائج مباريات الجولة 15 من مجموعة القاهرة:
فيما جاء الترتيب بعد نهاية مباريات الدور الأول
ويتساوى بتروجت مع كهرباء الإسماعيلية كأكثر فريق انتهت مباراتهما بالتعادل برصيد 6 لكل فريق.
فيما يعد وادي دجلة الأقوى هجوما برصيد 23 هدفا.
ويعد السكة الحديد الأقوى دفاعيا باستقبال 8 أهداف فقط خلال 15 مباراة.