الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية

أنهى القناة النصف الأول من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن السكة الحديد وزد أقرب منافسيه.

وانتصر القناة على الترسانة بهدفين مقابل هدف، تقدم يسري وحيد للترسانة وتعادل علي أوسكار للقناة ثم سجل أكرم عبد ربه هدف الفوز.

نتيجة أعادت القناة للصدارة برصيد 34 نقطة بفارق نقطتين عن السكة الحديد وزد اللذان تعادلا أمس الخميس سلبيا.

وفاز بتروجت على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد سجل إسماعيل بامبا ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة.

وخسر إيسترن كومباني من المصرية الاتصالات بثلاثة أهداف دون رد ليرتفع رصيد الأخير إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

وتعادل المستقبل مع وادي دجلة بهدفين لكل فريق.

وانتصر الإنتاج الحربي على الإعلاميين بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 16نقطة.

فيما خسر العبور من منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى 23 نقطة في المركز السادس.

وأخيرا انتصر بورتو السويس على النصر بهدف دون رد سجله جون أفيري.

مجموعة الصعيد

انتصر النصر للتعدين على ملوي بهدف دون رد.