من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما
الجمعة، 20 يناير 2023 - 17:52
كتب : FilGoal
أعلن نادي كاسا بيا البرتغالي عن ضم الدولي الياباني يوكي سوما خلال فترة الانتقالات الشتوية.
يوكي سوما
النادي : كاشيما أنتلرز
وانضم سوما إلى كاسا بيا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من ناجويا جرامبوس.
وستكون تلك التجربة هي الأولى لـ سوما خارج الملاعب اليابانية بعد أن مثّل جامعة واسيدا وكاشيما أنتلرز، بالإضافة إلى ناجويا.
#相馬勇紀 選手が、ポルトガル１部リーグ「プリメイラ・リーガ」カーザ・ピアAC へ、2023/6/30まで期限付き移籍することとなりました🇵🇹
そのドリブルとゴールで、勇ましく世界の頂へ🔥 #ソーマユーキ🔥
🗣️コメントはこちら
▶️https://t.co/UvL6M9yrEy pic.twitter.com/JATEVd0IbQ— 名古屋グランパス / Nagoya Grampus (@nge_official) January 20, 2023
وخاض سوما الموسم الماضي 45 مباراة مع ناجويا جرامبوس، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.
الظهير الأيسر الذي يجيد أيضًا في مركز الجناح، تواجد في قائمة اليابان لكأس العالم 2022.
ولعب سوما أساسيًا في المباراة الثانية أمام كوستاريكا لمدة 82 دقيقة، لكنه لم يظهر في بقية المباريات.
وبات سوما ثاني لاعب ياباني في قائمة كاسا بيا بعد تاكاهيرو كونيموتو لاعب الوسط.
ويلعب كاسا بيا في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم لأول مرة منذ موسم 1938\1939.
ويحتل كاسا بيا المركز الخامس في الدوري البرتغالي في مفاجأة مدوية، بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة الرابع.