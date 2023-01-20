من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما

الجمعة، 20 يناير 2023 - 17:52

كتب : FilGoal

يوكي سوما - اليابان

أعلن نادي كاسا بيا البرتغالي عن ضم الدولي الياباني يوكي سوما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم سوما إلى كاسا بيا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من ناجويا جرامبوس.

وستكون تلك التجربة هي الأولى لـ سوما خارج الملاعب اليابانية بعد أن مثّل جامعة واسيدا وكاشيما أنتلرز، بالإضافة إلى ناجويا.

وخاض سوما الموسم الماضي 45 مباراة مع ناجويا جرامبوس، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

الظهير الأيسر الذي يجيد أيضًا في مركز الجناح، تواجد في قائمة اليابان لكأس العالم 2022.

ولعب سوما أساسيًا في المباراة الثانية أمام كوستاريكا لمدة 82 دقيقة، لكنه لم يظهر في بقية المباريات.

وبات سوما ثاني لاعب ياباني في قائمة كاسا بيا بعد تاكاهيرو كونيموتو لاعب الوسط.

ويلعب كاسا بيا في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم لأول مرة منذ موسم 1938\1939.

ويحتل كاسا بيا المركز الخامس في الدوري البرتغالي في مفاجأة مدوية، بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة الرابع.

الدوري البرتغالي كاسا بيا
نرشح لكم
بيلد: تين هاج اجتمع بـ ماركو رويس.. قائد دورتموند قد ينضم إلى مانشستر يونايتد لاجازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يرغب في ضم ماريانو لا ريبوبليكا: طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس.. وإيقافات طويلة الأمد لمجلس الإدارة السابق قرعة كأس الملك - دربي مدريد.. وبرشلونة يواجه سوسيداد سبورت: القبض على داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي أنشيلوتي يكشف ما قاله لـ رودريجو "الغاضب" عقب استبداله اتهمه تشافي بالرشوة وتورط بالخطأ في قضية دعارة ومخدرات.. من هو حكم الزمالك ضد الأهلي كأس إيطاليا – إلى ربع النهائي.. يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو يتفادون المفاجآت
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي 4 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. حسام حسن وتسديدة هائلة 9 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة 27 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول 54 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية ساعة | الدرجة الثانية
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوتر: عودة رييس جيمس.. وهذا موقف مودريك من المشاركة أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
"أرحل عن عائلتي".. انتقال لاعب برشلونة الشاب إلى الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار