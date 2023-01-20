من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما

أعلن نادي كاسا بيا البرتغالي عن ضم الدولي الياباني يوكي سوما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم سوما إلى كاسا بيا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من ناجويا جرامبوس.

وستكون تلك التجربة هي الأولى لـ سوما خارج الملاعب اليابانية بعد أن مثّل جامعة واسيدا وكاشيما أنتلرز، بالإضافة إلى ناجويا.

وخاض سوما الموسم الماضي 45 مباراة مع ناجويا جرامبوس، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

الظهير الأيسر الذي يجيد أيضًا في مركز الجناح، تواجد في قائمة اليابان لكأس العالم 2022.

ولعب سوما أساسيًا في المباراة الثانية أمام كوستاريكا لمدة 82 دقيقة، لكنه لم يظهر في بقية المباريات.

وبات سوما ثاني لاعب ياباني في قائمة كاسا بيا بعد تاكاهيرو كونيموتو لاعب الوسط.

ويلعب كاسا بيا في الدوري البرتغالي الممتاز هذا الموسم لأول مرة منذ موسم 1938\1939.

ويحتل كاسا بيا المركز الخامس في الدوري البرتغالي في مفاجأة مدوية، بفارق نقطتين عن سبورتنج لشبونة الرابع.