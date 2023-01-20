"أرحل عن عائلتي".. انتقال لاعب برشلونة الشاب إلى الدرجة الثانية

أعلن نادي ميرانديس الإسباني عن تعاقده مع ألفارو سانز قادمًا من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية.

وانتقل لاعب الوسط الشاب من برشلونة (ب) إلى فريق القسم الثاني مجانًا، ووقّع على عقدٍ لمدة عامين ونصف.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة احتفظ بنسبة 45% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

OFICIAL | 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗦𝗮𝗻𝘇, rojillo hasta 2025#BienvenidoÁlvaroSanz — Club Deportivo Mirandés (@CDMirandes) January 20, 2023

سانز (21 عامًا) خاض 4 مباريات مع الفريق الأول لـ برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وشارك سانز في مباراة بدوري أبطال أوروبا أمام فيكتوريا بلزن، ومباراتين في الدوري أمام ريال مايوركا وغرناطة، ومباراة في كأس ملك إسبانيا أمام ليناريس.

ووجّه سانز رسالة وداعية عبر حساباته الشخصية:

"أعزائي مشجعي برشلونة

لقد حانت لحظة افتراق طريقنا اليوم بعد 7 سنوات ونصف معًا.

سأظل ممتنًا إلى الأبد لكل الأشخاص الذين شكلوا جزءًا من مسيرتي الاحترافية وكذلك ساهموا في حياتي الخاصة.

أود أن أشكر علنًا كل الأشخاص الذين كانوا إلى جانبي: زملائي، الجهاز الفني، طاقم النادي، الإدارة، أكاديمية لاماسيا والعاملين فيها، وفوق ذلك كل الجماهير التي كانت داعمة دائمًا منذ حضوري.

أقيّم للغاية كل ما حققته في هذه المؤسسة العظيمة، فهنا ظهرت احترافيًا لأول مرة سواء محليًا أو في أوروبا.

شكرًا جزيلًا لـ برشلونة لجعلي أدرك أن نادي كرة قدم قد يتحوّل إلى عائلتك.

سأظل مشجعًا لـ برشلونة أينما كنت. يعيش برشلونة!"

ويتواجد سانز في أكاديمية لاماسيّا منذ انتقاله إليها قادمًا من ريال سرقسطة في صيف 2015.

وخاض سانز 12 مباراة هذا الموسم في دوري القسم الثالث تحت قيادة رافاييل ماركيز، سجل خلالها هدفا.

ويحتل ميرانديس المركز 11 في دوري القسم الثاني الإسباني، بفارق 6 نقاط عن أقرب المراكز المؤهلة إلى ملحق الصعود.