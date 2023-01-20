بيلد: تين هاج اجتمع بـ ماركو رويس.. قائد دورتموند قد ينضم إلى مانشستر يونايتد

الجمعة، 20 يناير 2023 - 17:12

كتب : FilGoal

ماركو رويس

دخل ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند، دائرة المرشحين للانضمام إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر كريستيان فالك صحفي "بيلد" صاحب السُمعة الهائلة في سوق الانتقالات، أن إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد اجتمع بـ رويس.

وينتهي عقد رويس مع دورتموند في الصيف المقبل، ويعمل تين هاج على إقناعه بالانتقال إلى يونايتد مجانًا.

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ويسعى مانشستر يونايتد لتكرار تجربة كريستيان إريكسن الناجحة بعد أن تألق في صفوف الشياطين الحمر عقب انضمامه مجانًا مطلع الموسم الجاري.

روي (33 عامًا) تكوّن في أكاديمية بوروسيا دورتموند، ثم رحل وتألق مع بوروسيا مونشنجلادباخ، ليستعيده دورتموند في صيف 2012 مقابل حوالي 17 مليون يورو.

وخاض رويس 368 مباراة مع دورتموند من وقتها، سجل خلالها 156 هدفًا وصنع 117.

وساهم رويس في وصول دورتموند لنهائي دوري أبطال أوروبا 2013، كما حصد معه كأس ألمانيا مرتين، وكأس السوبر 3 مرات.

وحصد رويس جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني 3 مرات سابقة آخرها في 2019.

وعانى رويس من إصابات عديدة خلال مسيرته عطلت وصوله إلى مستويات أعلى، وكلّفته الغياب عن كأس العالم 2014 الذي توجت به بلاده ألمانيا.

الجناح الخطير يمتلك 48 مباراة دولية مع ألمانيا، سجل خلالها 15 هدفا، وقد ظهر في يورو 2012، وكأس العالم 2018.

ماركو رويس مانشستر يونايتد
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