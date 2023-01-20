الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس أسماء معلقي مباراة القمة المصرية والتي تجمع الزمالك مع الأهلي في الجولة 14 من الدوري المصري.

ويتجدد لقاء قطبي الكرة المصرية من جديد على استاد القاهرة الدولي غدا السبت.

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام بيراميدز في الدور نصغف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن نفس الدور من البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها كل من: مدحت شلبي – بلال أحمد علام.

وتذاع أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق عليها كل من: حاتم بطيشة - أيمن الكاشف.

انتظروا مباراة الزمالك والأهلي في القمة 125.. غدٍ السبت في تمام 8:30 مساء.. تعليق الكابتن (مدحت شلبي) والكابتن (بلال علام) على ONTIME SPORTS.. والكابتن (حاتم بطيشة) والكابتن (أيمن الكاشف) على ONTIME SPORTS 2.. كونوا على الموعد#ONTime_Sports pic.twitter.com/04B5epm2an — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 20, 2023

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.