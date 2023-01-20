لاجازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يرغب في ضم ماريانو

الجمعة، 20 يناير 2023 - 16:57

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

يخطط لاتسيو الإيطالي للتعاقد مع ماريانو دياز بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ويقضي ماريانو آخر 6 أشهر من عقده مع ريال مدريد، وسيحق له التوقيع مع أي نادٍ مجانًا للعب له بدايةً من الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن لاتسيو يرغب في إيجاد لاعب ينافس تشيرو إيموبيلي في خط الهجوم.

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أولوية لاتسيو، وفقًا للتقرير، هي ضم ماريانو مجانًا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وليس الآن في يناير.

لكن المشكلة هي عدم رغبة لاتسيو في تقديم عرض براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو وهو نفس ما يتقاضاه ماريانو في ريال مدريد حاليًا.

وأوضح التقرير أن قلة مشاركات ماريانو مع ريال مدريد في السنوات الأخيرة تدفع الأندية الأوروبية إلى عدم عرض راتب سنوي مرتفع عليه.

وتمسك ماريانو بإكمال عقده مع ريال مدريد حتى نهايته في صيف 2023 بسبب عدم تلقيه عرض يوازي ما يتقاضاه في ريال مدريد.

ماريانو (29 عامًا) من ناشئي ريال مدريد، وقد صُعّد للفريق الأول تحت قيادة زين الدين زيدان في موسم 2016\2017.

وسجل ماريانو وقتها 5 أهداف وصنع هدفين في 14 مباراة خاضها، ليرحل في صيف 2017 نحو أوليمبيك ليون مقابل 8 ملايين يورو.

رفقة ليون تألق ماريانو وسجل 21 هدفا وصنع 6 في 48 مباراة، ليسترجعه ريال مدريد بعد موسم واحد مقابل 22 مليون يورو.

وحصل ماريانو على الرقم 7 وقتها مستغلًا رحيل رونالدو، لكنه لم ينجح أبدًا في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق وخرج من حسابات المدربين الذين تعاقبوا على النادي.

ولم يخض ماريانو إلا 64 مباراة مع ريال مدريد على مدار 5 مواسم، سجل خلالها 7 أهداف فقط.

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