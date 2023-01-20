انتهت الدوري - المصري (1) (1) غزل المحلة.. تعادل مكرر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وغزل المحلة لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويسبقه غزل المحلة في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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انتهت

ق 78: أحمد الشيخ يسجل التعادل من علامة الجزاء

ق 76: ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو عقب جذب عمرو موسى لمهاجم الغزل

ق 74: تسديدة قوية من محمد بازوكا تمر أعلى العارضة

ق 67: أحمد الشيخ يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة

ق 54: جاد يتألق من جديد بعد تسديدة أوروك

ق 49: جووول أووول للمصري.. تسديدة من مروان حمدي ترتد من يد الحارس يتابعها محمود جريندو في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة مباغتة من أوروك يبعدها جاد لركينة.

ق 28: ركلة حرة مباشرة ينفذها جابريل أوروك ويتألق محمود جاد ويبعدها ببراعة.

ق 25: معاذ الحناوي يتألق ويمنع هدفا من مروان حمدي الذي راوغ الحارس وسدد لكن الأول تدخل في الوقت المناسب.

بداية اللقاء