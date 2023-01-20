انتهت الدوري - المصري (1) (1) غزل المحلة.. تعادل مكرر

الجمعة، 20 يناير 2023 - 16:54

كتب : FilGoal

محمود جريندو - المصري - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري وغزل المحلة لحساب الجولة 14 من الدوري المصري.

ويحتل المصري المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويسبقه غزل المحلة في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

أخبار متعلقة:
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أهلي طرابلس جدد مفاوضات إيبوكا.. وننتظر موقف الزمالك لا ريبوبليكا: طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس.. وإيقافات طويلة الأمد لمجلس الإدارة السابق التشكيل - عودة العراقي في دفاع المصري.. وعبده يحيى يقود هجوم المحلة كريس وود "المخضرم" ينضم إلى نوتنجام فورست

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 78: أحمد الشيخ يسجل التعادل من علامة الجزاء

ق 76: ضربة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو عقب جذب عمرو موسى لمهاجم الغزل

ق 74: تسديدة قوية من محمد بازوكا تمر أعلى العارضة

ق 67: أحمد الشيخ يسدد كرة قوية ترتطم بالعارضة

ق 54: جاد يتألق من جديد بعد تسديدة أوروك

ق 49: جووول أووول للمصري.. تسديدة من مروان حمدي ترتد من يد الحارس يتابعها محمود جريندو في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: تسديدة مباغتة من أوروك يبعدها جاد لركينة.

ق 28: ركلة حرة مباشرة ينفذها جابريل أوروك ويتألق محمود جاد ويبعدها ببراعة.

ق 25: معاذ الحناوي يتألق ويمنع هدفا من مروان حمدي الذي راوغ الحارس وسدد لكن الأول تدخل في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

المصري غزل المحلة في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة و4 معلقين التشكيل - عودة العراقي في دفاع المصري.. وعبده يحيى يقود هجوم المحلة خبر في الجول – فتوح وعبد الله جمعة خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي في الجول يكشف موقف نداي من مباراة الزمالك والأهلي
أخر الأخبار
حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثالث تواليا بنفس النتيجة.. التعادل يحسم مواجهة المصري وغزل المحلة 12 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي 22 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. إبراهيم يهدد 27 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة 45 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول ساعة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية ساعة | الدرجة الثانية
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار