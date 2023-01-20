مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أهلي طرابلس جدد مفاوضات إيبوكا.. وننتظر موقف الزمالك

الجمعة، 20 يناير 2023 - 16:46

كتب : حامد وجدي

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

جدد نادي أهلي طرابلس الليبي مفاوضاته مع سيراميكا كيلوباترا بشأن المهاجم النيجيري جون إيبوكا.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وارتبط إيبوكا بالانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل توقف الصفقة بين الناديين.

وقال مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ FilGoal.com: "أهلي طرابلس جدد مفاوضاته بشأن استعارة جون إيبوكا حتى نهاية الموسم الجاري".

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وأضاف "ننتظر موقف الزمالك النهائي من الصفقة قبل الرد على النادي الليبي، وفقا لاتفاق شفهي مسبق بأولوية القلعة البيضاء في الحصول على اللاعب حال الوصول إلى اتفاق".

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وعلم FilGoal.com أن الأمور المالية ما زالت بعيدة بين الزمالك وسيراميكا بشأن إيبوكا في وقت سابق.

ويرى نادي سيراميكا كليوباترا أنه دفع مبلغا كبيرا لانتقال اللاعب مع انتقال "أحمد أمين قفة" وبالتالي يريد أن يحصل على مقابل الأموال التي دفعها.

ويرغب الزمالك في تقليل المقابل المادي المطلوب مع تقسيطه على دفعات وهو ما يحدث في أغلب الصفقات حاليا عكس مطالب نادي سيراميكا كليوباترا الذي يرغب في الحصول على قيمة اللاعب "كاش".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن سيراميكا كليوباترا طلب مبلغا يفوق 20 مليون جنيه بجانب ضم حمدي علاء بشكل نهائي واستعارة عمرو السيسي.

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

المهاجم النيجيري انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي في صفقة كلفت سيراميكا انتقال أحمد أمين "قفة"، وجوزيف أتولي لاعبا الفريق، بجانب مبلغ مالي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 13 مباراة هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولعب إيبوكا إجمالا 78 مباراة بالدوري المصري. سجل فيهم 26 هدفا وصنع 6 آخرين.

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