لا ريبوبليكا: طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس.. وإيقافات طويلة الأمد لمجلس الإدارة السابق

طلب جوزيبي تشينه المدعي العام للاتحاد الإيطالي بخصم 9 نقاط من يوفنتوس وتوقيع عقوبات إيقاف على مسؤولي النادي بسبب المخالفات المالية.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن خصم النقاط سيكون ساريا حتى نهاية الموسم الجاري.

وإذا ثبتت إدانة يوفنتوس فسيكون أمامه فرصة للاستئناف مع اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وطلب أيضا المدعي العام إيقاف أندريا أنيللي رئيس النادي السابق لمدة 16 شهرا ونائبه السابق بافل نيدفيد لمدة 10 أشهر.

وأيضا إيقاف فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة 20 شهرا، وفيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة 10 أيضا.

وأدين يوفنتوس و10 أندية إيطالية أخرى، بسبب المخالفات المالية.

وستقرر المحكمة اليوم ما إذا كانت ستتواصل المحاكمة أو تنهي القضية.

وسبق أن استقال أعضاء مجلس إدارة يوفنتوس في نوفمبر الماضي بشكل مفاجئ.

وتولى جانلوكا فيريرو منصب رئيس النادي خلفا لـ أندريا أنيللي.

ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.

وتولى أنييلي رئاسة يوفنتوس منذ عام 2010 وأسهم في عودة الفريق لمنصات التتويج بعد أن حصل على الدوري الإيطالي 9 مرات متتالية.