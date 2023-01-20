كريس وود "المخضرم" ينضم إلى نوتنجام فورست

الجمعة، 20 يناير 2023 - 16:23

كتب : FilGoal

كريس وود - كريستال بالاس

انضم كريس وود إلى نوتنجام فورست قادما من نيوكاسل يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل كريس وود على سبيل الإعارة مع بند الشراء الإجباري بنهاية الموسم.

قال كريس وود عقب إعلان الانضمام عبر الموقع الرسمي: "إنه شعور رائع وأنا ممتن جدًا لوجودي هنا".

وأضاف "نوتنجهام فورست ناد كبير واجهته عدة مرات، لكن من الجيد الآن أن أكون قادرًا على ارتداء القميص الأحمر والقتال من أجل النادي".

وتابع "يمكنك أن ترى التقدم الذي يحرزه النادي، أنه يسير في الطريق الصحيح".

وأردف "إنه ناد يتطلع إلى الأمام وليس أي شيء آخر، وسوف يتطلب الانضمام إليه الكثير من العمل الشاق".

وأتم "لقد كنت في هذا الدوري منذ فترة طويلة، لذلك آمل أن أجلب الكثير من الخبرة لمحاولة مساعدة الفتيان الأقل خبرة".

كريس وود (31 عاما) لم يسبق وغادر الدوري الإنجليزي منذ بداية مشواره الاحترافي.

وخاض وود الموسم الحالي مع نيوكاسل يونايتد 22 مباراة، وسجل 3 أهداف.

ويمتلك وود 70 مباراة دولية مع منتخب نيوزيلندا، نجح خلالها في تسجيل 33 هدفا وصنع 7 آخرين.

ويحتل نوتنجام فورست المركز الثالث عشر برصيد 20 في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريس وود الدوري الإنجليزي نوتنجام فورست نيوكاسل يونايتد
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