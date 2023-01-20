"ماركة مسجلة".. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ديباي ويمنح برشلونة أولوية شراء كاراسكو

الجمعة، 20 يناير 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي بقميص أتليتكو مدريد

"مراوغاته ماركة مسجلة" بهذه الطريقة أعلن أتليتكو مدريد تعاقد مع ممفيس ديباي قادما من برشلونة.

اللاعب الهولندي انضم لأتلتيكو مدريد بعدما كان ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن أتليتكو مدريد تعاقده مع ديباي حتى صيف 2025 مقابل 3 مليون يورو إضافة إلى ميلون يورو كمتغيرات.

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فيما كشف برشلونة عن وجود بند يسمح للنادي الكتالوني بأولوية شراء يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد لكنه شرط غير إلزامي.

ديباي خرج تماما من حسابات تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة منذ بداية الموسم الحالي.

ولم يشارك ديباي البالغ من العمر 28 عاما برشلونة خلال الموسم الجاري سوى في 4 مباريات وسجل هدفا.

في المقابل يحاول أتليتكو مدريد تعويض غياب جواو فيليكس الذي رحل منذ أسبوع وانضم لـ تشيلسي.

برشلونة أتليتكو مدريد ممفيس ديباي
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