إنجز ينضم إلى وست هام يونايتد

الجمعة، 20 يناير 2023 - 15:37

كتب : FilGoal

احتفال داني إنجز وواتكينز بالهدف في مرمى نورويتش

أعلن وست هام يونايتد ضم داني إنجز قادما من أستون فيلا في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقع إنجز على عقد مع وست هام يونايتد ينتهي صيف 2025.

وقال إنجر عقب إعلان انضمامه للموقع الرسمي: "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى وست هام، أريد أن أستقر بأسرع طريقة ممكنة وأساعد الفريق".

وأضاف "أمامنا بعض المباريات الكبيرة والهامة، وجئت هنا من أجل المساهمة بأكبر عدد من الأهداف الممكن لتحقيق النتائج الإيجابية".

إنجز (30 عاما) لم يحترف خارج الدوري الإنجليزي من قبل، إذ بدأ مسيرته في بورنموث قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى بيرنلي.

ويتخلل مسيرة إنجز انتقال إلى ليفربول لم يكن موفقا في صيف 2015، لينتقل بعد ذلك إلى ساوثامبتون على سبيل الإعارة ثم ينضم بشكل كامل الصيف الذي يليه.

وخاض إنجز الموسم الحالي مع أستون فيلا 21 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع آخرين.

ويمتلك المهاجم الإنجليزي 3 مباريات دولية فقط مع الأسود الثلاثة.

ويقبع وست هام يونايتد في مناطق الهبوط، إذ يحتل المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.

داني إنجز وست هام يونايتد أستون فيلا
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