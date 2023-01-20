خبر في الجول – فتوح وعبد الله جمعة خارج حسابات الزمالك أمام الأهلي

يواصل ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة أداء تدريبات منفردة وتنفيذ البرنامج الموضوع من جانب الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي غدا السبت ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري.

وحسبما علم فإن الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح بات خارج حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا خلال مباراة القمة ضد الأهلي.

الثنائي ينفذ برنامج تأهيلي ويخوض تدريبات منفردة خلال الفترة الحالية بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان مصدر من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قد كشف عن خضوع ثنائي الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة لتحاليل كشف المنشطات والمخدرات.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أحمد فتوح وعبد الله جمعة خضعا لتحاليل كشف المنشطات وتم أخذ العينات منهما بالفعل".

وأضاف "المنظمة تعمل وفقا لقواعد ومعايير ولوائح دولية ومحلية ولا تتعامل وفق طلبات أو رغبات أي طرف ولا يوجد من الأساس الاستجابة لاتهامات أو تراشقات لأي أطراف متنافسة في أي لعبة رياضية لاحتمالية وجود بلاغات كيدية ولا يمكن أيضا أن يخضع فريقا كاملا للكشف لأنها حالة لم تحدث سابقا في تاريخ المنظمة سواء محليا أو دوليا".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال إمكانية التواجد في مباراة القمة قائلا: "المنظمة لا تعمل وفق آلية متوقعة فقد تتواجد في حدث غير متوقع أكثر من حضورها مباراة الكل يهتم بها مثل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك كما أنها ترفض الوصاية عليها أو فرض إدارة معينة لطرف ضد طرف لأنها هيئة طبية محايدة تعمل تحت إشراف دولي كامل".

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول تريتب الدوري برصيد 26 نقطة، في المقابل يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 31 نقطة.