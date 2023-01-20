في الجول يكشف موقف نداي من مباراة الزمالك والأهلي

ينتظر إبراهيما نداي اكتمال جاهزيته من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك خلال المباريات المقبلة.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي غدا السبت ضمن الجولة 14 من مسابقة الدوري.

وحسبما علم فإن إبراهيما نداي لن يتواجد مع الزمالك خلال مباراة القمة ضد الأهلي.

الجناح السنغالي يشارك في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية بعد شفائه من الإصابة.

الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا يرفض الدفع به بالمباريات قبل اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

ويؤدي نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين، ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية.

وكان نداي انتهى من البرنامج العلاجي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية.

نداي شارك مع الزمالك خلال 3 مباريات وسجل هدف في شباك فلامبو البوروندي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول تريتب الدوري برصيد 26 نقطة، في المقابل يتصدر الأهلي المسابقة برصيد 31 نقطة.