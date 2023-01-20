قرعة كأس الملك - دربي مدريد.. وبرشلونة يواجه سوسيداد

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وأقيمت اليوم الجمعة قرعة دور الربع من بطولة كأس الملك بعد نهاية مباريات دور الـ16 أمس الخميس.

ويواجه برشلونة منافسه ريال سوسيداد فيما يلتقي أوساسونا بأتليتك بلباو، ويقابل فالنسيا إشبيلية.

وجاءت المواجهات الأربعة كالآتي:

ريال مدريد x أتليتكو مدريد

أوساسونا x أتليتك بلباو

فالنسيا x إشبيلية

برشلونة x ريال سوسيداد

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوز مثير على فاريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لاسيراميكا.

فيما تخطى برشلونة منافسه سبته بخمسة أهداف دون رد في ملعب ألفونسو موروبي.

وتأهل أتليتكو مدريد على حساب ليفانتي بعد الفوز بهدفين مقابل لا شيء.

بينما تخطى فالنسيا منافسه خيخون برباعية دون رد.

وفاز أوساسونا على ريال بيتيس (حامل اللقب) بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقتيين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وصعد أتليتك بلباو بعد الفوز على إسبانيول بهدف مقابل لاشيء، سجله أوسكار دي ماركوس في الدقيقة 27.

ويلعب دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد.

أما نصف النهائي من ذهاب وإياب أيام 6 و9 فبراير و1 و2 مارس.

على أن تقام المباراة النهائية 6 مايو على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.