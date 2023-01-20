أرسنال يدخل صراعا جديدا من أجل ضم زانيولو

يدخل أرسنال صراعا جديدا في سوق الانتقالات الشتوية لكن تلك المرة مع توتنام.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن هناك اهتمام من أرسنال وتوتنام بشأن التعاقد مع نيكولو زانيولو لاعب روما.

وذكرت الصحيفة أن زانيولو يتطلع لمغادرة روما الفترة المقبلة ترامنا مع محادثات حدثت بينه وبين أرسنال.

ونوهت الصحيفة أن أرسنال تواصل مع اللاعب الإيطالي من أجل انتقال محتمل هذا الصيف.

وأفادت بأن أرسنال ليس الوحيد فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام طالب الإدارة التعاقد مع زانيولو.

وينتهي عقد زانيولو مع ذئاب العاصمة في يونيو 2024.

وخاض صاحب الـ23 عاما 17 مباراة بقميص روما، نجح خلالها في هدفين وصنع 3 آخرين.

وكان أرسنال قد خسر سباقين في سوق الانتقالات بعد فشل في ضم جواو فيليكس وميخايلو موريك اللذين انضما إلى تشيلسي في النهاية.

ويقترب أرسنال من الحصول على خدمات لياندرو تروسارد من برايتون كتعويض صفقة مودريك.

وانضم تروسارد إلى برايتون قادما من جينك البلجيكي في صيف 2019.

ولعب الدولي البلجيكي 16 مباراة مع برايتون في مسابقة الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

وينفرد أرسنال بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 18 مباراة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.