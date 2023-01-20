سبورت: القبض على داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي بحسب صحيفة "سبورت".

داني ألفيش النادي : بوماس أونام البرازيل

قائد منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 يلعب حاليا بقميص فريق بوماس أونام المكسيكي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الشرطة ألقت القبض على ألفيش بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في 30 ديسمبر الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب برشلونة السابق اعترف بتواجده في هذا المكان بهذا الموعد ولكنه أنكر التهمة الموجهة إليه.

وأضافت أن ألفيش سخر من وسائل الإعلام أثناء احتجازه في سيارة الشرطة تمهيدا لنقله لبدء إجراءات المحاكمة بشأن هذا الاتهام.

وانضم ألفيش لصفوف الفريق المكسيكي بداية الموسم الجاري لمدة عام عقب نهاية تعاقده مع برشلونة.

ألفيش انضم في يناير 2022 لصفوف برشلونة وعاد لارتداء قميص الفريق الكتالوني لمدة 6 أشهر في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي.

وخاض ألفيش 16 مباراة مع برشلونة في فترته الثانية مع البلاوجرانا، سجل خلالها هدفا وصنع 3 أهداف.

وسبق لـ ألفيش اللعب لـ برشلونة بين 2008 و2016، وفاز معه بـ 25 بطولة في فترته الذهبية.