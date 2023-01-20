بعد رونالدو.. النصر يحسم الصراع مع اتحاد جدة على صفقة محلية

الجمعة، 20 يناير 2023 - 12:23

كتب : محمود حمدي

نواف بوشل لاعب النصر

النصر السعودي
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