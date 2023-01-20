أنشيلوتي يكشف ما قاله لـ رودريجو "الغاضب" عقب استبداله

الجمعة، 20 يناير 2023 - 12:14

كتب : FilGoal

رودريجو - ريال مدريد

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن الحديث الذي دار بينه وبين رودريجو جوس عند استبداله.

قناة "موفيستار" الإسبانية، أوضحت في تقرير مصور أن رودريجو أثناء استبداله تجاهل تحية مدربه أنشيلوتي.

والتقطت الكاميرات توجه أنشيلوتي لـ رودريجو إلى مقاعد البدلاء قائلا: يجب عليك أن تلقي التحية، أليس كذلك؟ يجب عليك تحيتي".

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وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رودريجو عانى من انزعاجات عضلية وفضلت عدم المخاطرة به".

وأضاف "تحيتي؟ أعتقد أنه نسي الأمر، وقلت له ألا ينسى بعد ذلك".

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لاسيراميكا.

وتقدّم فياريال في الشوط الأول بهدفي إيتيان كابوي وصامويل تشوكويزي، قبل أن يقلب ريال مدريد المباراة في الشوط الثاني بثلاثية فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وداني سيبايوس.

وأصبح ريال مدريد آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد ريال سوسيداد، وإشبيلية، وفالنسيا، وأتليتك بلباو، وأوساسونا، وأتليتكو مدريد، وبرشلونة.

وتقام قرعة الدور ربع النهائي غدا الجمعة في مقر الاتحد الإسباني لكرة القدم.

وتُلعب مباريات ربع النهائي الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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