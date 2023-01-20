سيدات السعودية يتوجن بأول بطولة دولية في تاريخهن

الجمعة، 20 يناير 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

سيدات السعودية

توجت سيدات السعودية بكأس البطولة الدولية الودية للسيدات 2023، ليحصدن أول لقب دولي في تاريخهن.

وأقيمت البطولة في المملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات: موريشيوس وجزر القمر وباكستان.

وحصدت سيدات الأخضر البطولة بعد اعتلاء صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

فيما أتى منتخب باكستان في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما جاء جزر القمر في المركز الثالث بـ 3 نقاط، وتذيل موريشيوس بـ 3 نقاط.

وافتتح منتخب السعودية مشواره بالفوز أمام موريشيوس بنتيجة 1-0.

وانتصر في مباراته الثانية أمام جزر القمر بنتيجة 2-0، فيما تعادل مع باكستان في المباراة الأخير 1-1.

ونالت سارة خالد لاعبة المنتخب السعودي جائزة أفضل حارسة في البطولة بعد استقبال هدفا فقط.

فيما حازت ماريا جميل خان لاعبة باكستان على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وتوجت أنولايا علي لاعبة موريشيوس بجائزة هدافة البطولة برصيد هدفين.

ويسعى منتخب السعودية لاقتحام التصنيف الدولي لكرة القدم السيدات منذ الظهور الأول في فبراير 2022.

السعودية باكستان
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