الدرجة الثانية – متصدر مجموعة الصعيد يتعاقد مع لاعب غزل المحلة

أتم نادي لاڤيينا إجراءات التعاقد مع ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان لاڤيينا قد أبرم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع محمد أسامة قادما من دوري المالديف.

وأعلن لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي، تعاقده مع باسم ماهر قادما من صفوف غزل المحلة.

ووقع لاعب إنبي والداخلية والأسيوطي السابق على عقد لمدة موسمين ونصف لتدعيم صفوف لاڤيينا.

وانتصر لافيينا بهدف دون رد على أسمنت أسيوط بفضل هدف سجله عادل نور في ختام الدور الأول من المسابقة.

ويتصدر لاڤيينا ترتيب مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية برصيد 35 نقطة عقب نهاية الدور الأول من المسابقة.