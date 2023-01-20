الدرجة الثانية – متصدر مجموعة الصعيد يتعاقد مع لاعب غزل المحلة
الجمعة، 20 يناير 2023 - 11:33
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي لاڤيينا إجراءات التعاقد مع ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
بسام ماهر
النادي : لافيينا
وكان لاڤيينا قد أبرم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع محمد أسامة قادما من دوري المالديف.
وأعلن لاڤيينا برئاسة محمود الأسيوطي، تعاقده مع باسم ماهر قادما من صفوف غزل المحلة.
ووقع لاعب إنبي والداخلية والأسيوطي السابق على عقد لمدة موسمين ونصف لتدعيم صفوف لاڤيينا.
وانتصر لافيينا بهدف دون رد على أسمنت أسيوط بفضل هدف سجله عادل نور في ختام الدور الأول من المسابقة.
ويتصدر لاڤيينا ترتيب مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية برصيد 35 نقطة عقب نهاية الدور الأول من المسابقة.
نرشح لكم
بحثا عن حلم الصعود.. السكة الحديد يضم بهاء مجدي الراحل رقم 40 في الدرجة الثانية.. هاني العقبي يستقيل من تدريب العبور الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة بحري الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة القاهرة الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة الصعيد بعد 4 هزائم.. استقالة محمد صلاح من تدريب إيسترن كومباني الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية