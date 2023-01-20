منافس الزمالك – المريخ يتعاقد مع ثنائي برازيلي

الجمعة، 20 يناير 2023 - 11:15

كتب : FilGoal

ماتيوس كوتيلو لاعب المريخ

أتم نادي المريخ إجراءات التعاقد مع ثنائي برازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النادي السوداني تعاقده مع ماتيوس كوتيلو لاعب الوسط المهاجم ولاعب الارتكاز سيرجيو رافائيل.

وانضم الثنائي البرازيلي لصفوف نادي المريخ لمدة موسم واحد لتعزيز صفوف الفريق في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

أخبار متعلقة:
جوارديولا: إذا لم نتحسن أرسنال سيدمرنا "عاد إلى بيته".. جيديش معارا إلى بنفيكا اتهمه تشافي بالرشوة وتورط بالخطأ في قضية دعارة ومخدرات.. من هو حكم الزمالك ضد الأهلي مواعيد الجمعة 20 يناير 2023.. مباراتان في الدوري المصري

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏

منافس الزمالك

ويلعب المريخ في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الزمالك وشباب بلوزداد والترجي.

ويبدأ الزمالك مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023 من مصر، وكذلك ينهيها في استاد القاهرة.

القرعة أسفرت عن بداية الزمالك مبارياته بمواجهة شباب بلوزداد في مصر، قبل أن يلاقي المريخ في ملعب الأخير.

وسيكون ختام مباريات الزمالك في المجموعة أمام المريخ في مصر.

تبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الزمالك في المجموعة كالتالي:

الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10-11 فبراير

المريخ ضد الزمالك - 17-18 فبراير

الترجي ضد الزمالك - 24-25 فبراير

الزمالك ضد الترجي - 7 مارس

شباب بلوزداد ضد الزمالك - 17-18 مارس

الزمالك ضد المريخ - 31 مارس - 1 أبريل.

المريخ السوداني الزمالك
نرشح لكم
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما "أرحل عن عائلتي".. انتقال لاعب برشلونة الشاب إلى الدرجة الثانية بيلد: تين هاج اجتمع بـ ماركو رويس.. قائد دورتموند قد ينضم إلى مانشستر يونايتد لاجازيتا ديلو سبورت: لاتسيو يرغب في ضم ماريانو مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أهلي طرابلس جدد مفاوضات إيبوكا.. وننتظر موقف الزمالك كريس وود "المخضرم" ينضم إلى نوتنجام فورست "ماركة مسجلة".. أتليتكو مدريد يتعاقد مع ديباي ويمنح برشلونة أولوية شراء كاراسكو إنجز ينضم إلى وست هام يونايتد
أخر الأخبار
قائمة الزمالك - غياب فتوح وعبد الله جمعة أمام الأهلي دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - كليوباترا (0) (0) سموحة.. الشوط الأول 7 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - إيبوكا يقود كليوباترا.. وعمر صلاح أساسي مع سموحة 24 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول 51 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - القناة ينهي الدور الأول في صدارة مجموعة القاهرة وسط مزاحمة ثنائية ساعة | الدرجة الثانية
من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر بوتر: عودة رييس جيمس.. وهذا موقف مودريك من المشاركة أمام ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
"أرحل عن عائلتي".. انتقال لاعب برشلونة الشاب إلى الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 4 بطولة العالم لليد – انتصار تاريخي أول لـ مصر على كرواتيا في بداية المشوار