منافس الزمالك – المريخ يتعاقد مع ثنائي برازيلي

أتم نادي المريخ إجراءات التعاقد مع ثنائي برازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن النادي السوداني تعاقده مع ماتيوس كوتيلو لاعب الوسط المهاجم ولاعب الارتكاز سيرجيو رافائيل.

وانضم الثنائي البرازيلي لصفوف نادي المريخ لمدة موسم واحد لتعزيز صفوف الفريق في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

منافس الزمالك

ويلعب المريخ في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بجوار كل من الزمالك وشباب بلوزداد والترجي.

ويبدأ الزمالك مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023 من مصر، وكذلك ينهيها في استاد القاهرة.

القرعة أسفرت عن بداية الزمالك مبارياته بمواجهة شباب بلوزداد في مصر، قبل أن يلاقي المريخ في ملعب الأخير.

وسيكون ختام مباريات الزمالك في المجموعة أمام المريخ في مصر.

تبدأ مباريات مرحلة المجموعات يوم 10 فبراير المقبل، وتنتهي يوم 1 أبريل.

وجاءت مواعيد وترتيب مباريات الزمالك في المجموعة كالتالي:

الزمالك ضد شباب بلوزداد - 10-11 فبراير

المريخ ضد الزمالك - 17-18 فبراير

الترجي ضد الزمالك - 24-25 فبراير

الزمالك ضد الترجي - 7 مارس

شباب بلوزداد ضد الزمالك - 17-18 مارس

الزمالك ضد المريخ - 31 مارس - 1 أبريل.