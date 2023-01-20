مواعيد الجمعة 20 يناير 2023.. مباراتان في الدوري المصري

يشهد اليوم الجمعة مباراتين في الدوري المصري في اختتام الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

فيما تُفتتح الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني بمواجهة ريال ماريوكا وسيلتا فيجو.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم من هــــنـــــا.

---------------------------------------------------------------

الدوري المصري

يستضيف المصري نظيره غزل المحلة في الخامسة مساء على ملعب برج العرب في الخامسة مساء.

المباراة تنقل عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق حاتم بطيشة.

يلتقي سيراميكا كليوباترا بمنافسه سموحة على استاد القاهرة في السابعة مساءً.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق بلال علام.

الدوري الإسباني

يواجه ريال مايوكا سيلتا فيجو في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 2 ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة.

الدوري الألماني

يفتتح بايرن ميونيخ الأسبوع الـ19 من المسابقة بمواجهة لايبزيج في التاسعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

كرة اليد

تستأنف مباريات الدور الرئيسي بمواجهات: أيسلندا والسويد في التاسعة والنصف ومونتينيجرو وبولندا.