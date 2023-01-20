اتهمه تشافي بالرشوة وتورط بالخطأ في قضية دعارة ومخدرات.. من هو حكم الزمالك ضد الأهلي

اعتقلته الشرطة بالخطأ في قضية دعارة ومخدرات، اتهمه تشافي هيرنانديز بتلقي الرشوة، نالت قرارته الانتقادات خلال كأس العالم، ويهتم للغاية بالعمل الخيري.

إنه الحكم السلوفيني المثير للجدل سلافكو فينتشيتش الذي أسند إليه الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة 14 للدوري الممتاز مساء السبت.

ويضم الطاقم: توماس كلانسنيك كمساعد أول، وأندراز كوفاسيتش كمساعد ثانٍ، ونادر قمر الدولة كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو يظهر السلوفيني ماتي جوج، ويعاونه مواطنه أيين بوروساك.

ويأخذكم FilGoal.com إلى نظرة أعمق في ماضي هذا الحكم صاحب الـ 43 عامًا.

خبرة طويلة

حصل فينتشيتش على الشارة الدولية من فيفا في 2010، وأدار من وقتها العديد من المباريات المهمة.

إجمالًا، ظهر فينتشيتش في كأس العالم 2022، ويورو 2020، وكأس العالم للشباب 2019، وكأس العالم للناشئين 2017، وبطولة أوروبا للشباب 2017.

وأدار فينتشيتش خلال مسيرته 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، من ضمنها الظهور في ربع النهائي مرتين.

كما أدار 21 مباراة في الدوري الأوروبي، منها نهائي النسخة الماضي 2022، ونصف نهائي 2021.

كما حكّم فينتشيتش مباريات في دوري الأمم الأوروبية، والدوري السعودي، والدوري اليوناني، والدوري الروماني، مع أكثر من 220 في الدوري السلوفيني.

انتقادات

الظهور الكبير الأخير كان في كأس العالم 2022، وقد كان فينتشيتش شاهدًا على المفاجأة المدوية بخسارة الأرجنتين أمام السعودية في أول مباراة بهدفين مقابل هدف واحد.

يومها نال فينتشيتش انتقادات بسبب احتسابه ركلة جزاء للأرجنتين رآها البعض غير كافية لتكون مخالفة.

لكن الانتقاد الأعنف الذي تعرض له فينتشيتش هذا الموسم كان بسبب مباراة إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

المباراة التي يُرجع إليها الكثيرون توديع برشلونة المبكر للمسابقة، فاز بها إنتر بهدفٍ دون رد، لكن لحظاتها الأخيرة عرفت لمسة يد على دينزل دومفريز لاعب إنتر، رفض فينتشيتش احتسابها كركلة جزاء.

ليظهر تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة على خط الملعب في إشارة ساخرة وكأنه يتهم الحكم بتلقي الرشوة.

بعد المباراة فتح جوان لابورتا رئيس برشلونة نيرانه وصرّح: "لقد أغضبونا كثيرًا، لقد كانت فضيحة كبيرة ألا يصفّر الحكم ركلة جزاء في تلك اللقطة، وتقنية الفيديو لم تصحح له قراره".

تاريخ صلاح

لم يسبق لـ فينتشيتش إدارة مباريات في الملاعب المصرية، لكنه كان شاهدًا على رقم أسطوري للنجم المصري محمد صلاح هذا الموسم.

فينتشيتش أدار مباراة جلاسكو رينجرز وليفربول في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الريدز 7-1.

يومها سجل صلاح 3 أهداف في ظرف 6 دقائق، وهو أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

الاعتقال

الأزمة الكبرى التي عرفها الحكم في حياته ترجع إلى عام 2020 عندما اعتقلته الشرطة البوسنية.

فينتشيتش ظهر في مقطع فيديو نشرته صحيفة 24sata الكرواتية رفقة 9 من النساء و26 من الرجال في وجود أسلحة وكوكايين.

اللقطات كانت قوية للغاية، إذ ظهر فيها الرجال جالسين على الأسرة وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم، والأسلحة على الطاولة والأرض، والعديد من النساء اللاتي يرتدين ملابس ضيقة في جزء خلفي من سيارة ليموزين وفي حمامات السباحة الخارجية.

يقول فينتشيتش عن كواليس ما حدث يومها: "وجدت نفسي في تلك المزرعة بالصدفة. أمتلك شركتي الخاصة، وقد تواجدت يومها في البوسنة والهرسك من أجل مقابلة عمل".

ويتابع: "قبلت دعوة غداء، لكني اكتشفت بعدها أنه أكبر خطأ في حياتي، لقد ندمت على ذلك. كنت جالسًا على طاولة وفجأة حضرت الشرطة وحدث ما حدث".

ويشدد: "ليس لدي أي علاقة بالمجموعة التي اعتُقلت، وكذلك ليس هناك علاقة لأي من شركائي".

ويؤكد: "تواجدنا في قسم الشرطة ولكن كشهود، وعندما اتضح أننا لا نعرف هؤلاء الأشخاص، سُمح لنا بالمغادرة".

الشرطة أصدرت بيانًا رسميًا بعدها أوضحت خلاله أنه تم العثور في ذلك المنزل على 14 عبوة كوكايين، و10 مسدسات نارية، و3 أوقية من الرصاص، وأكثر من 10 آلاف دولار، وهواتف وحواسيب محمولة تمت مصادرتها.

العائلة

في قمة الزمالك والأهلي سيكون توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش مساعدين لـ فينتشيتش، وهما بالنسبة له ليسا مجرد حكمين، بل بمثابة العائلة.

وصرّح فينتشيتش بعد الظهور في كأس العالم رفقة هذا الثنائي وإدارة مباراة السعودية: "نقضي الكثير من الوقت معًا، نسافر وندير المباريات ونحضر الدورات التدريبية".

وأشار: "قضينا 30 يومًا معًا في قطر وحدنا، توماس وأندراز هما عائلتي الثانية، وتلك الطاقة الإيجابية بيننا مهمة للغاية".

وتابع: "نشعر ببعضنا البعض، ليس فقط خلال المباريات، ولكن خارج الملعب أيضًا، نعرف بعضنا جيدًا وكيف نتفاعل مع مواقف معينة".

وأشار: "نحن فخورون للغاية بمسيرتنا التحكيمية، أنا محظوظ للغاية بمساعديني، لولهما لما حققت ما وصلت إليه".

الخير

يُعرف عن فينتشيتش أنه ناشط في الأعمال الخيرية أيضًا من خلال مشاريعه الخاصة، وقد بدأ مؤخرًا مشروعًا جديدًا.

ويقول فينتشيتش عن مشروعه: "إنه مشروع ناتج من المسؤولية المجتمعية، سنبدأ في فبراير حملة جمع تبرعات لمؤسسة هيومانيتراتشيك".

وشرح: "سنجمع تبرعات لمساعدة المسنين، سنستغل أموال التبرعات لنساعد غير القادرين ماديًا منهم في تدبير تكاليف الكهرباء والتدفئة خلال الشتاء".

وأتم: "التبرعات سيتم جمعها عن طريق مزاد خيري على كرة كأس العالم والقميص الذي ارتديته في إدارة مباريات قطر 2022".