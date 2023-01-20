انهيار سور ملعب يودي بحياة ناشئ نادي الجهاد بالقسم الرابع

الجمعة، 20 يناير 2023 - 01:09

كتب : رضا السنباطي

محمد طارق لاعب الجهاد

فارق محمد طارق صابر لاعب نادي الجهاد الحياة بعد انهيار سور ملعب خماسي.

وكان صاحب الـ14 عاما لاعبا بقطاع الناشئين بنادي الجهاد أحد أندية القسم الرابع.

وقال حسام حسن رئيس قطاع الناشئين بنادي الجهاد لـ FilGoal.com : "نحن فريق قسم رابع ونشارك في دوري الناشئين في منطقة الإسكندرية واللاعب محمد طارق صابر من مواليد 2009".

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وأوضح "اللاعب كان في إجازة في بلده الحوت بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة وكان يشاهد إحدى المباريات في ملعب خماسي. سور الملعب الذي أقيمت عليه المباراة تعرض للانهيار وسقط عليه وعلى 3 من زملائه لكنه فارق الحياة ونُقل زملائه الثلاثة إلى العناية المركز".

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وأضاف "اللاعب كان يشارك في الجناح الأيمن ويلعب بالقدم اليسرى وكان تحت أنظار نادي الأوليمبي ولكنه فارق الحياة. شقيقه يبلغ من العمر 9 أعوام ويتواجد أيضا في قطاع الناشئين بالنادي".

يذكر أن شهر أغسطس الماضي شهد وفاة ناشئ نادي الزرقا عبد المنعم بليطة عن عمر يناهز 18 عاما.

جاء ذلك بعد تعرضه لغيبوبة لمدة ثلاثة أيام بعد إجراء جراحة في العين.

القسم الرابع
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