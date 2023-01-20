كأس إيطاليا – إلى ربع النهائي.. يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو يتفادون المفاجآت

الجمعة، 20 يناير 2023 - 00:50

كتب : FilGoal

لاعبو يوفنتوس يحتفلون بهدف كييزا

تفادى يوفنتوس وأتالانتا ولاتسيو المفاجآت في دور الـ 16 من كأس إيطاليا وحجزا مقاعدهم في ربع النهائي بالتفوق على سبيزيا وبولونيا ومونزا على الترتيب.

وودع ميلان ونابولي المسابقة بشكل مبكر بالخسارة من تورينو وكريموينسي على التوالي.

وبذلك اكتملت ربع النهائي: يوفنتوس – إنتر – روما – لاتسيو – أتالانتا – فيورنتينا – تورينو – كريموينسي.

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وأصبح يوفنتوس ولاتسيو الفريقان الوحيدان اللذان شاركا في 12 نسخة على التوالي بدور الـ 8 من كأس إيطاليا منذ موسم 2011-12.

والآن إلى نتائج مباريات اليوم:

أتالانتا × سبيزيا

على ملعب جيويس سحق أتالانتا ضيفه سبيزيا بنتيجة 5-2.

تقدم أتالانتا مبكرا بثنائية إديمولا لوكمان في الدقيقتين 10 و12 وقلص السويدي إلبين إيكدال النتيجة في الدقيقة 14.

وسجل الظهير الهولندي هانس هاتيبوبر هدف أتالانتا الثالث في الدقيقة 26.

دانييلي فيردي جناح سبيزيا سجل الهدف الثاني لفريقه لتصبح النتيجة 3-2 مع نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني سجل الدنماركي الشاب رامسوس هويلاند الهدف الرابع لأتالانتا وللمباراة الرابعة على التوالي في الدقيقة 74.

وأنهى الويلزي إيثان إمبادو في الدقيقة 90 اللقاء بهدف عكسي.

لاتسيو × بولونيا

وفي ملعب الأولمبيكو، انتصر النسور بهدف دون رد من صناعة بيدرو وتسجيل فيليبي أندرسون.

بيدرو استغل خطأ المدافع ومرر عرضية أرضية للبرازيلي الذي سجل في الشباك بسهولة في الدقيقة 32.

وأهدر ميلينكوفيتش سافيتش فرصة تسجيل الهدف الثاني برأسية مرت أعلى العارضة في بداية الشوط الثاني.

سكوروبسكي حارس الضيوف تألق في التصدي لتسديدة من أندرسون في الدقيقة 68 لتظل النتيجة على حالها ويتأهل النسور.

يوفنتوس × مونزا

تفادى يوفنتوس مفاجأة مزدوجة، بألا يتعرض للخسارة من مونزا للمرة الثانية هذا الموسم وعدم توديع الكأس مبكرا.

مويس كين تقدم مبكرا في الدقيقة الثامنة، الإيطالي الشاب حوّل برأسية عرضية ويستون ماكيني في الشباك.

ورد ماتيا فالوتي بهدف التعادل في الدقيقة 25 برأسية قوية في شباك ماتيا بيرين.

وقبل 12 دقيقة على نهاية اللقاء سجل فيدريكو كييزا هدفا رائعا بعد مجهود فردي وتسديدة مقوسة من داخل المنطقة سكنت الشباك ومعلنا تأهل السيدة العجوز.

هدف كسر به صيامه التهديفي والذي دام 378 يوما.

مباريات ربع النهائي

روما × كريمونيسي

فيورنتينا × تورينو

إنتر × أتالانتا

لاتسيو × يوفنتوس

وتقام مباريات ربع النهائي يومي 1 و2 فبراير المقبل.

يوفنتوس مونزا لاتسيو أتالانتا كأس إيطاليا
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