عودة مجنونة بقيادة سيبايوس.. ريال مدريد يعبر فياريال في كأس ملك إسبانيا

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لاسيراميكا.

وتقدّم فياريال في الشوط الأول بهدفي إيتيان كابوي وصامويل تشوكويزي، قبل أن يقلب ريال مدريد المباراة في الشوط الثاني بثلاثية فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وداني سيبايوس.

وبذلك تجنب ريال مدريد تكرار سيناريو مباراة الدوري بين الفريقين على نفس الملعب قبل 10 أيام عندما خسر الميرنجي 1-2.

كما استفاق ريال مدريد بعد خسارته لقب كأس السوبر الإسباني أمام غريمه برشلونة قبل أيام قليلة في الرياض.

وحقق ريال مدريد أول فوز له منذ انتصاره على كاسيرينيو يوم 3 يناير الماضي.

وفاز ريال مدريد في مباراة بكأس ملك إسبانيا خارج ملعبه بعد تأخره بهدفٍ في أول 4 دقائق لأول مرة منذ تفوقه على ريال سوسيداد (ب) عام 1962 بنتيجة 3-1.

كما انتصر ريال مدريد لثاني مرة على الإطلاق في الكأس خارج ملعبه بعد التأخر بهدفين، والأولى والوحيدة كانت ترجع إلى عام 1968 أمام إشبيلية يوم انتصار الميرنجي 4-3.

غياب مودريتش

قرر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد إراحة المخضرم لوكا مودريتش وتركه في العاصمة مدريد.

وشارك ناتشو فيرنانديز في مركز الظهير الأيمن مع غياب داني كارباخال ولوكاس فاسكيز للإصابة.

كما بدأ رودريجو منذ البداية في الجناح الأيمن، وشارك إدواردو كامافينجا في خط الوسط.

في المقابل، ظهر السويدي الشاب فيليب يورجنسن في حراسة مرمى فياريال على حساب العجوز بيبي رينا.

بخلاف ذلك، دفع المدرب كيكي سيتيين بنفس الأسماء التي تغلبت على ريال مدريد في نفس الملعب بالدوري الإسباني قبل حوالي 10 أيام.

بداية نارية

أبطال أوروبا وجدوا أنفسهم في مأزق مبكر للغاية، عندما تقدّم الفرنسي كابوي لأصحاب الأرض بتسديدة صاروخية رائعة في الدقيقة 4.

🎥 الهدف الأول لـ فياريال ⚽️ فياريال 1 × 0 ريال مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/ZAL0vYDXq2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

ريال مدريد حاول الرد سريعا، فانطلق فيرلان ميندي من الجهة اليسرى بالدقيقة 10 وأرسل عرضية قابلها فيدي فالفيردي بتسديدة صاروخية علت العارضة.

تهديدات فياريال لم تتوقف، فكاد جيريمي بينو أن يسجل هدف الغواصات الصفراء الثاني في الدقيقة 18، لكن كرته مرت بسلام على مرمى كورتوا.

أخطر فرصة لـ ريال مدريد في الشوط الأول كانت من صناعة ميندي أيضا في الدقيقة 36، إذ قابلها رودريجو بتسديدة أبعدها باو توريس من على خط المرمى.

الصدمة

بينما كان أفراد ريال مدريد يبحثون عن كيفية العودة في اللقاء بالشوط الثاني، صدمهم النيجيري تشوكويزي وضاعف النتيجة لـ فياريال بعد تمريرة جيرارد مورينو إثر مرتدة رائعة.

🎥 الهدف الثاني لـ فياريال ⚽️ فياريال 2 × 0 ريال مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/Azm85CrpY9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

وبذلك بات مورينو أول لاعب يصنع هدفين في الشوط الأول من مواجهة ضد ريال مدريد منذ سانتي كازورلا بقميص مالجا عام 2012.

فياريال لم يتوقف، بل كاد أن يضيف الثالث عن طريق بينو، لكن كورتوا تألق وأبعد تسديدته في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تبديل.. لكن ليس أنشيلوتي

مع بداية الشوط الثاني حدث تدخل فني، ولكن ليس من طرف المدرب الخاسر، بل كان سيتيين الذي دفع بالمدافع خورخي كوينكا بدلا من راؤول ألبيول في تغيير بدى اضطراريًا.

بعدها تدخل سيتيين مجددا في الدقيقة 52 وأقحم الجزائري عيسى ماندي بدلا من خوان فويث.

الثورة

أخيرًا في الدقيقة 56 لجأ أنشيلوتي إلى مقاعد بدلائه، فدفع بـ داني سيبايوس وماركو أسينسيو بدلًا من كروس ورودريجو.

البرازيلي أثناء خروجه دخل في تراشق لفظي مع المدرب أنشيلوتي الذي ظهر غاضبًا من لاعبه الشاب.

لحظة غطى عليها هدف ريال مدريد الأول عندما لم يهدر البديل سيبايوس كثيرًا من الوقت وأرسل تمريرة بينية مميزة قابلها فينيسيوس بهدفٍ أول في الدقيقة 57.

ليسجل فينيسيوس أخيرًا في شباك فياريال لأول مرة في مسيرته، ويرفع رصيده إلى 11 هدفًا بقميص الميرنجي هذا الموسم.

ويعد ذلك الهدف هو الأول لـ فينيسيوس مع ريال مدريد بعد صيام 6 مباريات، إذ لم يكن قد سجل منذ 2 نوفمبر أمام سيلتك.

🎥 الهدف الأول لـ ريال مدريد ⚽️ فياريال 2 × 1 ريال مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/i25exvIWgq — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

التعادل لم يتأخر كثيرًا وحل في الدقيقة 69 عندما أرسل سيبايوس عرضية قابلها بنزيمة برأسية تصدى لها الحارس، وتابعها ميليتاو في الشباك.

ليسجل ميليتاو ثامن هدف في مسيرته مع ريال مدريد، والأول دون استخدام الرأس.

🎥 هدف التعادل لـ ريال مدريد ⚽️ فياريال 2 × 2 ريال مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/mQbGRNhpq3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

هدف مُستحق

قلب سيبايوس مجريات اللقاء عند دخوله، وقد استحق أن ينال لقطة الختام، فسجل هدف الانتصار في الدقيقة 86 بتسديدة رائعة بعد عرضية خلفية من البديل الآخر أسينسيو.

🎥 الهدف الثالث لـ ريال مدريد ⚽️ فياريال 2 × 3 ريال مدريد#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/ue7raXH2vC — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

ليصير ريال مدريد آخر المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد ريال سوسيداد، وإشبيلية، وفالنسيا، وأتليتك بلباو، وأوساسونا، وأتليتكو مدريد، وبرشلونة.

وتقام قُرعة الدور ربع النهائي غدا الجمعة في مقر الاتحد الإسباني لكرة القدم.

وتُلعب مباريات ربع النهائي الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.