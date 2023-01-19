خليجي 25 - مدرب عمان: الحظ خدم العراق.. ولعبنا في أجواء خيالية

الخميس، 19 يناير 2023 - 23:32

كتب : FilGoal

برانكو إيفانكوفيتش مدرب عمان

يرى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان أن الحظ خدم المنتخب العراقي في مواجهة فريقه ضمن نهائي خليجي 25.

وفاز منتخب العراق على حساب نظيره العماني بنتيجة 3-2 في نهائي خليجي 25 بعد مباراة مثيرة وممتعة على استاد البصرة.

وقال برانكو في المؤتمر الصحفي: "استمتعنا باللعب أمام الجماهير، حاول اللاعبون التركيز وهم في مواجهة أصحاب الأرض والجمهور، ووسط صخب الجماهبر، وهنا للخبرة دورها".

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وأضاف "استفدنا من البطولة اكتساب خبرات للمستقبل، أهنئ العراق على التنظيم الذي تحسن يوما بعد بوم، لم نواجه أية مشاكل في التنفل، البصرة مهم لها استضافة مثل هذه البطولات، الملاعب كانت جيدة حتى ملاعب التدريب".

وأردف "أهنئ العراق على اللقب، المباراة كانت دراماتيكية وفي أجواء خيالية من الجمهور، أعتقد أن جميع الجماهير استمتعت باللقاء سواء داخل الملعب أو أمام الشاشات".

وشدد "أهنئ اللاعبين لأنهم لم يقصروا كانوا جاهزين ذهنيا، وحتى بدنيا، فخور بهم وأهنئهم على الأداء خلال كامل البطولة، عمان والعراق لعبا 5 لقاءات، ولم تكن المواجهات سهلة، المنتخبان قدما لقاء رائعا ويستحقان الإشادة، العراق خدمه الحظ وحقق الفوز وهذه كرة القدم".

واختتم "الهدف الثالث جاء من خطأ، ولم نستطع الحفاظ على التعادل، آسف على أحداث اليوم، حاولنا ألا تؤثر الأحداث على اللاعبين لكنهم شباب، المهم اكتساب الخبرات واللعب أمام جماهير بهذا الحجم".

وسجل إبراهيم باش وأمجد عطوان ونايف يونس أهداف العراق، فيما سجل صلاح اليحيائي وعمر محمد هدفي منتخب عمان في مباراة امتدت للأشواط الإضافية.

وحصل المنتخب العراقي على كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام (1979 – 1984 -1988).

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