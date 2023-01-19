لمزيد من التطور.. بلد الوليد يتعاقد مع داروين ماتشيس
الخميس، 19 يناير 2023 - 23:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي بلد الوليد الإسباني عن تعاقده مع داروين ماتشيس قادمًا من خواريز المكسيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
داروين ماتشيس
النادي : ريال بلد الوليد
ووقّع الجناح الفنزويلي على عقدٍ يربطه بـ بلد الوليد حتى صيف 2026.
وبالتالي يعود ماتشيس للدوري الإسباني بعد أن انضم إلى خواريز قادمًا من غرناطة مطلع الموسم الجاري.
✍️ @Darwin_Machis, nuevo jugador del Real Valladolid.
¡Bienvenido a Pucela! 💜https://t.co/hNAgY1YIse#DarwinMachísBlanquivioleta pic.twitter.com/fepwHFlduR— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 19, 2023
وبات ماتشيس أول صفقة شتوية للنادي المملوك للظاهرة رونالدو نازاريو.
ماتشيس (29 عامًا) بدأ مسيرته في مينيروس دي جوايانا في بلاده فنزويلا، قبل أن ينتقل إلى غرناطة عام 2012.
ولعب ماتشيس لاحقًا على سبيل الإعارة لـ فيتوريا جيمارايش، وهيركوليس، وويسكا، وليجانيس، ثم لعب موسمًا في صفوف أودينيزي، وخرج معارًا إلى قادش، واستقر به الحال في غرناطة منذ 2019.
Todo fino 👌🇻🇪 pic.twitter.com/95PUUvWHDi— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 19, 2023
ويمتلك ماتشيس 154 مباراة بقميص غرناطة، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 23.
كما مثّل ماتشيس بلاده فنزويلا في 38 مباراة دولية، سجل خلالها 9 أهداف، وشارك في كوبا أمريكا 2019 التي سجل خلالها هدفين.
ويحتل بلد الوليد المركز 17 في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.