لمزيد من التطور.. بلد الوليد يتعاقد مع داروين ماتشيس

الخميس، 19 يناير 2023 - 23:20

كتب : FilGoal

داروين ماتشيس - بلد الوليد

أعلن نادي بلد الوليد الإسباني عن تعاقده مع داروين ماتشيس قادمًا من خواريز المكسيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووقّع الجناح الفنزويلي على عقدٍ يربطه بـ بلد الوليد حتى صيف 2026.

وبالتالي يعود ماتشيس للدوري الإسباني بعد أن انضم إلى خواريز قادمًا من غرناطة مطلع الموسم الجاري.

وبات ماتشيس أول صفقة شتوية للنادي المملوك للظاهرة رونالدو نازاريو.

ماتشيس (29 عامًا) بدأ مسيرته في مينيروس دي جوايانا في بلاده فنزويلا، قبل أن ينتقل إلى غرناطة عام 2012.

ولعب ماتشيس لاحقًا على سبيل الإعارة لـ فيتوريا جيمارايش، وهيركوليس، وويسكا، وليجانيس، ثم لعب موسمًا في صفوف أودينيزي، وخرج معارًا إلى قادش، واستقر به الحال في غرناطة منذ 2019.

ويمتلك ماتشيس 154 مباراة بقميص غرناطة، سجل خلالها 33 هدفا وصنع 23.

كما مثّل ماتشيس بلاده فنزويلا في 38 مباراة دولية، سجل خلالها 9 أهداف، وشارك في كوبا أمريكا 2019 التي سجل خلالها هدفين.

ويحتل بلد الوليد المركز 17 في الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

بلد الوليد الدوري الإسباني
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