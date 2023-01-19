+1500.. برشلونة يكتسح سبتة ويعود غانما من رحلته الإفريقية

تأهل برشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على سبتة بخمسة أهداف دون رد في ملعب ألفونسو موروبي.

وسجل برشلونة أهدافه الأربعة بواسطة رافينيا، وروبيرت ليفاندوفسكي -مرتين-، وأنسو فاتي، وفرانك كيسي.

ليواصل برشلونة رحلته بنجاح بعد إطاحته بـ سبتة فريق القسم الثالث الإسباني القابع في شمال إفريقيا.

وواصل برشلونة نتائجه المميزة، بعد أيام قليلة من تتويجه بكأس السوبر الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد.

ولم يتعرض برشلونة لأي هزيمة منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة في 26 أكتوبر الماضي.

في حضور الهداف

أراح تشافي هيرنانديز عدة لاعبين أساسيين، فدفع بـ إنياكي بينيا في حراسة المرمى، كما شارك هيكتور بيليرين في الجهة اليمنى، ولعب إيريك جارسيا في عمق الدفاع.

ولعب بابلو توري في الوسط بجوار فرانك كيسي، كما شارك الهداف روبيرت ليفاندوفسكي أساسيًا بسبب إيقافه عن مباراة الدوري المقبلة أمام خيتافي.

اكتساح

لم يسمح برشلونة لمنافسه المغمور بأي مفاجآت، فتقدم عليه بعد مرور 41 دقيقة بواسطة رافينيا.

🔚 برشلونة ينهي الشوط الأول متقدمًا بالنتيجة أتلتيكو سبتة 0 × 1 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/ZNgC6vEndI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

في الشوط الثاني كتب ليفاندوفسكي التاريخ وسجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 50 مستغلا تمريرة حاسمة ثانية لـ كيسي في اللقاء.

🎥 الهدف الثاني لـ برشلونة ⚽️ أتلتيكو سبتة 0 × 2 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/zVlkasaNA0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

ليصل برشلونة إلى هدفه رقم 1500 في تاريخه بكأس ملك إسبانيا خلال 610 مباراة خاضها في المسابقة.

ويعد برشلونة الأكثر تسجيلًا في تلك البطولة، ويأتي من خلفه ريال مدريد بـ 1380 هدفًا.

الدور جاء على البديل فاتي في الدقيقة 70 ليسجل هدف برشلونة الثالث بعد تمريرة انطلاقة مميزة.

🎥 الهدف الثالث لـ برشلونة ⚽️ أتلتيكو سبتة 0 × 3 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/BlsRnekgOv — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

وعرفت الدقيقة 73 دخول القائد سيرخيو بوسكيتس، ليرفع رصيده إلى 74 مباراة في مسيرته بكأس الملك.

ولا يتفوق على بوسكيتس من لاعبي برشلونة عبر التاريخ إلا صديقه ليونيل ميسي الذي لعب 80 مباراة، وجوسيب ساميتيير الذي يمتلك 75 مباراة.

بعدها رد رافينيا الجميل لـ كيسي، ومرر له كرة الهدف الرابع، ليكون لاعب ميلان السابق هو عاشر إيفواري يسجل في تاريخ كأس ملك إسبانيا.

🎥 الهدف الرابع لـ برشلونة ⚽️ أتلتيكو سبتة 0 × 4 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/y4vXkqwKYf — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

واختتم ليفاندوفسكي الأهداف في الدقيقة الأخيرة، ليصل البولندي إلى 22 هدفا في 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.

🎥 الهدف الخامس لـ برشلونة ⚽️ أتلتيكو سبتة 0 × 5 برشلونة#كأس_ملك_إسبانيا | #SSC pic.twitter.com/UfMS90ouUh — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 19, 2023

والتحق برشلونة في ربع النهائي بأندية ريال سوسيداد، وإشبيلية، وفالنسيا، وأتليتك بلباو، وأوساسونا، وأتليتكو مدريد، في انتظار الفائز من فياريال وريال مدريد.

وتقام قُرعة الدور ربع النهائي غدا الجمعة في مقر الاتحد الإسباني لكرة القدم.

وتُلعب مباريات ربع النهائي الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

ويمتلك برشلونة في رصيده 31 لقبًا في كأس ملك إسبانيا آخرها عام 2021، وهو صاحب الرقم القياسي في هذا الصدد.