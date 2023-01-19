دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء

الخميس، 19 يناير 2023 - 23:01

كتب : FilGoal

طارق حامد في مواجهة الفيحاء

شارك الدولي المصري طارق حامد في فوز فريقه الثمين على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد بدوري روشن السعودي.

طارق حامد

النادي : الاتحاد

الاتحاد

واستضاف الاتحاد نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وسجل البرازيلي إيجور كورنادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله وهارون كمارا أهداف المباراة لنادي الاتحاد.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن النصر الذي لعب مباراة أقل.

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ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء؟

عدد الدقائق: 90

أهداف: 0

صنع : 0

لمس الكرة: 113

تمريرات صحيحة: 97 من أصل100

ارتكاب الأخطاء: 2

استعادة الكرة: 12

دقة التمريرات: %97

طارق حامد اتحاد جدة الدوري السعودي
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