دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء
الخميس، 19 يناير 2023 - 23:01
كتب : FilGoal
شارك الدولي المصري طارق حامد في فوز فريقه الثمين على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد بدوري روشن السعودي.
واستضاف الاتحاد نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
وسجل البرازيلي إيجور كورنادو والمغربي عبد الرزاق حمد الله وهارون كمارا أهداف المباراة لنادي الاتحاد.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن النصر الذي لعب مباراة أقل.
ماذا قدم طارق حامد أمام الفيحاء؟
عدد الدقائق: 90
أهداف: 0
صنع : 0
لمس الكرة: 113
تمريرات صحيحة: 97 من أصل100
ارتكاب الأخطاء: 2
استعادة الكرة: 12
دقة التمريرات: %97
نرشح لكم
صلابة دفاعية.. ماذا قدم حجازي أمام الفيحاء رونالدو 2 ميسي 1 وباريس سان جيرمان بطلا لكأس موسم الرياض خليجي 25 – "من أجل ضحايا الناصرية".. العراق بطلا بعد نهائي جنوني أمام عمان بمشاركة حجازي وطارق حامد.. اتحاد جدة يخطف صدارة ترتيب الدوري السعودي انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. جووول تاليسكا تشكيل كأس موسم الرياض - رونالدو يصطدم بغريمه التاريخي ميسي انتهت خليجي 25 - العراق (3) - (2) عمان.. أسود الرافدين بطلا للخليج تشكيل نهائي خليجي 25 - أيمن حسين يقود هجوم العراق.. والصبحي أساسي لـ عمان